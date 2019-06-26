政見會／朱立倫自稱準備27個政策　張亞中重批：進步空間非常大

▲朱立倫被張亞中點名「進步空間非常大」。（圖／翻攝TVBS）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

國民黨首場「國政願景電視發表會」25日登場，5位黨內初選參選人齊聚高雄、各自論述，會後張亞中火力全開，砲轟「黨內資深政治人物」，更直接點名朱立倫，批他自稱準備了27個政策，「但我真的很想聽聽看，哪一項政策比較具體」。

張亞中在發表會後受訪提到，自己是5人之中唯一具體提出理念跟政策的人，張亞中批評，「如果按照其他4人的想法去跟民進黨辯論，會受到非常大的挑戰」，「特別是對一些非常資深的政治人物，他們認為說他們政策準備好了，但在我來看的話，其實還有非常大的空間」。

▲張亞中。（圖／翻攝TVBS直播）

張亞中談到，自己不會刻意要求郭台銘或韓國瑜，「畢竟郭董是成功的企業家，憲政外交或國安，對他來講本身就非常陌生」，而韓國瑜「幾個月前還只是果菜公司的總經理」，張亞中認為，這些議題對他們來說原本就比較生疏，「但如果是在國民黨已經長時間的政治人物，進步空間還非常大」。

張亞中直接將砲口對準朱立倫，批評「他準備了27項政策，我真的很想聽聽看到底哪一項政策是比較具體的」，張亞中也呼籲，「我們不要老是說民進黨不好，那國民黨好在什麼地方、這是老百姓希望看到的」。