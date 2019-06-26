觀光代言人變「挺郭」　莊智淵：出面相挺沒有包袱，全為感謝

▲桌球選手莊智淵相當感謝郭台銘長期贊助。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達、洪靖宜、賴君欣／高雄報導

擔任過高雄4月份觀光大使的桌球國手莊智淵，26日忽然現身郭台銘國政願景發表會會後記者會，莊智淵表示，相當感謝郭台銘長期贊助，讓他可以有更充裕的經費栽培桌球後勁，莊也強調，他沒有包袱，幫高雄代言觀光是「對事」，出面挺郭則是「對人」。

莊智淵說，真的非常感謝郭董長期的贊助，像位階這麼高的人幫助他去栽培更多的桌球後進，以及球館的小學員，這對台灣的體壇來說都相當的不容易，也給了運動員非常堅強的後盾，例如入選國家隊就可使用資源，但非國家隊的選手只能努力找贊助，外界對於日前代言高雄觀光，到了現在又現身「挺郭」，對此莊智淵也表示，自己是一位運動員，他不過是做自己該做的事，讓事情更單純，之前為高雄代言的出發點為「幫事」，現身挺郭則是「對人」，自己其實沒有太多的包袱。

莊也表示，他今天來只是向外界說明郭其實做很多公益的事情，以他贊助桌球運動為例，像是出國、聘請教練這些都需要經費，以及球館的維持、修繕，這些壓力一直都存在著，但郭贊助他們10年約6000萬元的經費，至今也已培訓出2位成人國手，其他像小球員的培訓也在進行中，郭的確減輕了不少他們重擔。

距離國民黨2020總統初選民調只剩下15天，參選人郭台銘23日公布最新的競選影片「台灣要贏篇」，故事靈感來自於郭台銘長年投入慈善關懷與社會公益的推動，內容也訴說郭台銘在這45年來關心的議題，以及企業經營成功的心法。

▲郭台銘最新競選影片「台灣要贏篇」。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專影片）



郭台銘的「台灣要贏篇」競選影片總長1分15秒，故事情節靈感來自郭台銘長期贊助體育選手，像是桌球國手莊智淵，還有培訓多年的桌球小選手們。