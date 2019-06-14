5參選人民調前最後衝刺 首場政見會6/25高雄登場

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨將於6月底開始舉辦北、中、南三場國政願景電視發表會。政見發表議題包括憲政、外交、兩岸、國安、青年、社會、文化、教育、經濟、財政、環境、能源等12個面向；由五位初選候選人親自出席，而他們在發表會上的表現，將被視為民調前最後衝刺的重要指標。

國民黨總統初選辦法經過三個月的各方協商、整合意見後逐漸明朗，本週也進行「民調協調會議」進一步討論民調作業細節，而備受矚目的國政願景發表第一場將舉辦於6月25日（二）晚間20:00-22:00，地點為高雄國際會議中心，候選人將針對憲政、外交、兩岸、國安方面闡述理念，是由TVBS新聞台轉播。

第二場在6月29（六）下午15:00-17:00於台中福華飯店舉行，議題為青年、社會、文化、教育，由東森新聞台轉播。第三場則於7月3日（三）下午晚間20:00-22:00在台北的台大醫院國際會議中心舉辦，針對經濟、財政、環境、能源進行願景發表，由中天新聞台轉播。

藍營五位初選候選人為鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋。日前參選人會議中各陣營達成共識，發表會主持人將由「專業主持人擔任」，並由主辦單位國家政策研究基金會指定主持人，據透露，此項決議是因為擔心特定媒體指派立場過於鮮明的主播出馬，有失公平公正。