女學生從獎狀拉出嗆聲紙條　韓國瑜「動手制止」：這有點敏感

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高雄市長韓國瑜25日下午在新莊高中與模範生、畢業生進行最後一場合影，一位仁武高中陳姓女學生在拿著獎狀合影時，突然準備就要拉開背後自製的紙條，上頭寫著「做好、做滿」，打開前卻被韓給制止。據了解，該名女學生後來表示，韓國瑜說「這有點敏感，先收起來」。

陳姓女學生指出，她會寫這些話是因為希望韓國瑜市長可以做好他的職務，再進一步進入下階段，「他有規劃我能接受，但要做好這個工作，再去下一個規劃的工作。」

▲該名女學生表示，換一個哏才不會被說抄襲 。（圖／記者洪靖宜攝）

陳姓女學生還說，紙條是25日早上做的，她原本就有話想對韓國瑜說，之前已有國中生與雄中生嗆市長，換一個哏才不會被說抄襲。

追溯韓國瑜前幾次被學生開嗆，從一名15歲的國三模範生酸「選總統太可笑」，後來還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，24日則有雄中生拿著《為什麼愛說謊》的書上台，這回被酸「做好做滿」，已是第4度被學生公開狂酸。

《ETtoday新聞雲》粉絲團網友也熱烈討論，「雖然我也不太喜歡韓國瑜，不過看這些學生的行為也是滿撿角的」、「模範生不懂禮貌，還要繼續鼓勵他們嗎？」、「我不是韓粉，但我真的覺得這些學生是有樣學樣，有些事真的不太恰當」。

但也有人說，「韓導還幫忙拿字條，看清楚後才要她收起來！好尷尬的畫面啊！」、「當個市長，一直被學生嗆，還有臉再造勢」、「為什麼要管人家要拿什麼合照」、「下次有機會遇到蔡英文也來玩一下好了」、「請韓國瑜審慎思考民眾的心聲！」

▲韓國瑜第4次被學生公開嗆聲 。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜則說，年輕人有熱情、有理想，年輕人敢說敢做，「其實我對於這些年輕朋友踴躍表達意見，我一向都是鼓勵，有的人會提出來做好做滿，那有的人會鼓勵打氣加油，我是覺得這麼多同學他們這麼辛苦，好不容易得到全班第一名畢業或者是模範生來這裡照一張，像是他一生之中最光榮的一刻，所以不想把太多、太多泛政治性的議題，羈絆住這樣的教育環境。

針對最近連續的學生「嗆韓」事件，行政院副院長陳其邁25日下午也回應，這好像變成一個全民運動或學生運動，韓國瑜應該要告訴大家，當初競選市長的承諾是要好好珍愛高雄，怎麼一下做沒多久，就坐這山、看那山，希望韓國瑜做好做滿。