國民黨政見會登場　陳其邁酸韓國瑜：臨時抱佛腳念佛經念心經都難...

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨第一場國政願景電視發表會25日晚上8時在高雄國際會議中心登場，議題聚焦在憲政、外交、兩岸、國安等4個面向，5位參選人親自出席，包括前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前鴻海董事長郭台銘，以及前新北市長朱立倫。曾在九合一選戰時和韓國瑜對戰表現出色的行政院副院長陳其邁25日受訪時酸，想要臨時抱佛腳恐怕念佛經、念心經都沒用。

根據第一場國政願景電視發表會流程，第一階段發言順序，經抽籤依序為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每人12分鐘。第一階段發言結束後，現場從4大議題中抽出兩題回答，每人每題回答3分鐘。第二階段現場問答的發言順序，第一題依序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題依序為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。

陳其邁曾在九合一選戰時和韓國瑜有過「世紀辯論」，當時陳其邁表現被外界認為相當出色，對於這次政見會有沒有什麼建議可以提供給韓國瑜，陳其邁酸，「證件恐怕要臨時抱佛腳很困難，念佛經念心經大概都很難，這個要平時準備，我的個性一向如此，這幾個候選人大家都拭目以待，想看看他們各展身手，祝福所有候選人」。

陳其邁表示，如果有空他也會看看政見會，話鋒一轉，他再暗酸韓國瑜三度被模範生嗆聲，「網路很發達，我是覺得最近無論高中生、國中生，對於民主發展很欣慰，都能勇敢表達意見」。