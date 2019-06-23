影／萌妹手捧半張臉大「肥軟漢堡包」　一變成蟲神猛...萬人震驚狂讚：太帥啦

記者周亭瑋／綜合報導

「大俠愛吃漢堡包！」一名陳小姐昨日在網上分享，女兒手捧著半張臉大「白色肥蟲」的經典合照，引起上萬人熱烈回響。事實上，這是全世界最大甲蟲之一「海克力士長戟大兜蟲」的幼蟲，別看牠肥肥軟軟的模樣，等到化蛹蛻變為成蟲時，不僅力量極大，前方的「長戟」更是帥氣無比啊。

家住台中的陳小姐之前帶女兒們到甲蟲店，幫飼養的獨角仙幼蟲買土跟盒子，當時店內剛好有辦活動，所以店員贈送了一隻長戟大兜蟲的幼蟲給他們。

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▲妹妹完全沒在怕XDDDD。（圖／陳小姐授權提供）

▲經過8個月時間，幼蟲變超大。（圖／陳小姐授權提供）

陳小姐向《ETtoday新聞雲》記者提到，他們帶回家後，依照指示每2個月換一次土，其他的完全不用管，沒想到原本才手掌不到的大小，經過8個月時間，竟然長成半張臉大，「這次倒出來變這麼大，真的有嚇到，昨天店員還說，還要近1年才會變成蟲。」

她在「爆廢公社二館」分享照片後，狂吸上萬人按讚，網友們紛紛表示，「小朋友果然什麼都不怕」、「這未來一定是站在食物鏈頂端的女人」、「妹妹不怕欸，好厲害」、「幼蟲大的可怕」、「我的媽呀，我女兒要養的話我一定嚇死了」、「立馬雞皮豎起來」。

▲長戟大兜蟲。（圖／網友侯玟劭授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實，這個「肥軟漢堡包」正是「赫克力士長戟大兜蟲」的幼蟲，其成蟲為世界上最長的甲蟲，也是全世界最大的甲蟲之一，分布於中南美洲的熱帶雨林。雄蟲具有特化胸角及犄角，而胸角基部3分之1至2分之1處有齒狀突起；雌蟲無胸角及犄角。

長戟大兜蟲屬完全變態，幼蟲期約1到1年半，幼蟲期後會化成蛹，羽化之後的成蟲則以樹汁或腐爛水果為食。值得一提的是，之所以拿希臘神話中的大力士「赫拉克勒斯」命名，是因為牠們力量極大，可以舉起自身體重850倍的物體。

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