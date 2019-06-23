影／「排骨飯掛機車」3分鐘消失　台中男又買一個聽完店家話：流下兩行淚

網搜小組／綜合報導

台中一名男子騎車去買排骨飯，他把便當吊在機車龍頭掛鉤上，結果不到3分鐘就消失了。他也透露曾被偷過狗大便，也吊出全台苦主分享被偷過的東西。

▲原PO說，以後不管什麼東西都會放車廂。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

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當事人近日在「爆怨公社」臉書社團說，「剛才買完便當，想說天氣熱去買個剉冰，一下子出來便當就不見了！再回去買一個便當，阿姨還說你這麼快就吃完了，我默默流下兩行淚。」

有網友表示，他都把東西放在車廂，以免被偷。原PO說，他想說買冰才一下子，「我停在眼睛看得到的地方，只是點的時候有進去一下，應該不到3分鐘，沒想到這麼敏捷！」有人笑說，「阿姨想說你今天胃口怎麼這麼好」；原PO回「阿姨說你吃好快喔」，讓他聽了無言以對。

▼原PO買便當要回家吃，沒想到掛在機車上卻不見。（圖／示意照）

也有人認為，連抹布都有人會偷了；原PO回「我以前還被偷過狗大便，撿起來用麥當勞紙袋裝，再套塑膠袋掛在摩托車，回頭就不見了。」也有人開玩笑說，「他怕你便當放大太陽下會壞，幫你拿去冰了」；原PO回，事發於晚上9點。他也說，以後不管什麼東西都會鎖在車廂。

其他苦主也留言，「在高雄勞工夜市被幹走冰霸杯，還有不鏽鋼吸管跟冰霸杯套」、「我住新北市我遇兩次」、「全台都有這種情形，多加注意」、「自從QQ蛋被偷走，只要離開機車，我都提著走」、「我吊在車上的鹽酥雞，也被幹走過」。