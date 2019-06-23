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工會機場鞠躬道歉！呼籲旅客：不要罵地勤　網正反留言戰翻

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▲空服員工會幹部到桃機向地勤鞠躬致歉。（圖／翻攝自桃園市空服員職業工會粉專）

▲空服員工會幹部今到桃機，為罷工行動向地勤與旅客鞠躬致歉。（圖／翻攝自桃園市空服員職業工會粉專）

生活中心／桃園報導

空服員罷工進入第4天，光是今(23)日長榮就一共取消116個航班，許多旅客行程受到影響，只能在機場請地勤幫忙處理簽轉，針對此次罷工行動，工會幹部除了到桃園機場向地勤與旅客鞠躬致歉，更在網路上呼籲大家不要責怪地勤。

桃園市空服員職業工會23日下午在粉絲專頁上發表聲明，開頭便向因為罷工而受到影響的地勤和旅客道歉，也提及幹部們到桃園機場向地勤們鞠躬致歉，呼籲大眾「希望不要有責怪地勤的現象發生」。工會表示，與長榮航空進行2年多的協商，「窮盡靜坐、記者會、橘絲帶等方式均無法達成共識才啟動合法罷工程序」，希望社會大眾能加以體諒，並表示若有需要抒發的情緒，不要針對現場的地勤同仁。

聲明一出，留言區在短短1小時內便激增200多則留言，有人認為「第幾天了才出來道歉？不知羞恥」，也有人留言「為什麼不敢穿背心，頭綁罷工頭帶？為什麼不敢前幾天人最多的時候去？要不要幫你們報名金馬獎？」，更有許多網友留言「做作」、「是去吹冷氣吧」「不用演這齣」、「撐不下去就回家」，「怎麼今天才去？我們6/20就需要你們前往耶。」等，批評空服員工會的道歉舉動。

請繼續往下閱讀...

不過也有另一派網友力挺工會幹部的行為，紛紛留言「空服員加油」、「全世界也就台灣罷工還要這麼溫良恭儉讓還低三下四讓人罵，辛苦了。」、「空服員比資方有擔當多了」，「罵空服員根本搞錯對象」等來表達對工會的支持。

而長榮航空機場本部副總經理葉時忠受訪時指出，非常抱歉造成旅客的不方便，但所有地勤同仁都會本著服務的初衷，將所有旅客行程盡到最大的能力一一完成。針對工會到機場向地勤及旅客鞠躬致意，他表示，「我心裡在想一件事，什麼行為可以讓我現場所有不方便的旅客、可以讓我熬夜工作的同仁快快回到正常生活，我想了很久只有一個答案，我懇求她們趕快回到工作崗位，不用再做任何其他動作，這就是解決現在所有困難，還包括以後客人的困難。」

此次罷工行動從20日統計至28日，目前9天確定取消860航班，總計影響超過17萬人。長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班之訂位旅客的行程，即日起到6月29日止，暫時不接受新的訂位，長榮航空將會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，期能將影響的程度降到最低。

▲工會道歉聲明，網友戰翻。（圖／翻攝自空服員功會粉專）

▲▼工會聲明下方兩派網友戰翻。（圖／翻攝自空服員工會粉專）

▲工會道歉聲明，網友戰翻。（圖／翻攝自空服員功會粉專）

工會聲明

【請不要責怪地勤】
針對這次罷工行動造成地勤同仁及旅客不便，本會深感遺憾。

今日本會幹部來到桃園機場，向地勤同仁及旅客鞠躬致意，更希望不要有責怪地勤的現象發生。

本會長期以來關注勞工權益，亦與長榮航空進行2年多的協商，在期間窮盡靜坐、記者會、橘絲帶等方式均無法達成共識才啟動合法罷工程序。希望社會大眾加以理解與體諒，若有若有需要抒發的情緒，可與本會聯繫，不要針對現場的地勤同仁。

再次呼籲長榮航空早日停止各種非理性攻擊工會的做法，釋放善意，讓這場爭議早日落幕，同時也體恤地勤人員這段期間的辛苦，比照中華航空給予於罷工期間辛勞付出勞力的地勤人員額外津貼作為補償。

▲長榮空服員罷工行動進入第4天。（圖／記者季相儒攝）

▲▼長榮空服員罷工,朗讀支持者來信。（圖／記者季相儒攝）


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