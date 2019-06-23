背痛收驚「6支香全斷」！廟方：妳出去就沒救了　她哭喊求城隍爺真相曝

▲原PO說，當下無法控制自己，邊哭邊叫城隍爺。圖為新竹都城隍廟。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

「就算我的死期到了，也請城隍爺幫我拖過祂的聖誕千秋…」一名女網友因最近常覺得背部很痛，無法擴胸，尤其是在晚上痛得更厲害，看醫生沒用，後來去收驚還驚動城隍爺幫忙，讓她失控大哭。當事人說，「經過城隍爺的溝通，祂被城隍爺帶走了。」

當事人22日發文表示，背痛去診所看醫師也打針吃藥，藥效過了就像沒治療；去醫院照X光，斷層掃描顯示沒有異樣，吃醫院的藥，也是藥效過了就一樣痛。

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原PO指出，20日終於想到去找一名熟人收驚，到宮廟一下車，頭暈得不像話，背又開始痛，她用緩慢的步伐走進去燒香拜拜，告訴替人收驚的阿姑，「我要收驚，我非常不舒服。」

▼原PO因背痛看醫生看不好，轉而去收驚。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李佳蓉攝）

「阿姑請我坐好，她點了三支香要開始幫我收驚，揮了一下，三支香全斷」，原PO說，「阿姑再點六支香，又是一樣的情形。阿姑就生氣說：『賀！拎祖罵含哩拚』（台語，老娘跟祢拚了）」，並就點了36支香。

「這段時間，我一直不舒服，一直有個力量要把我往外拖。」原PO表示，阿姑對她說「妳不能出去！用意志力求城隍爺幫忙，阿姑會幫妳，妳出去就沒救了！」

原PO此時拜託城隍爺，「我努力請城隍爺幫忙，我告訴城隍爺，祂的聖誕千秋快到了，我要回去廟裡做義工，就算我的死期到了，也請城隍爺幫我拖過祂的聖誕千秋。」

▼後來原PO才知道她被上吊身亡的阿飄纏上。（圖／達志／示意照）

原PO不知道為什麼開始哭，無法控制自己，邊哭邊叫城隍爺；突然間乩童來了，畫了張符令化在陰陽水裡，在她身上做一些動作。她說，「奇怪了，背不痛了，但是我卻全身無法動彈。我眼睛閉上，隱約可以聽見好像有人在說話，而且是二個人的對談，可是我聽不懂，也不知道過了多久。」

「阿姑說可以睜開眼睛，起來走動看看」，原PO表示，「我完全好了，城隍爺畫了6張符令，交代清楚後就退駕了。原來我曾經經過的某個地方，有個男生在附近上吊自殺，祂想帶我走。。。經過城隍爺的溝通，祂被城隍爺帶走了。我身上的痛也都不藥而癒，所以我今天又快樂當義工了。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友說「神威靈感」；原PO回「沒錯，不要做錯事，城隍爺生氣很兇的」。有人則認為，「只是路過就想抓交替，那種阿飄被抓活該」；原PO回「我現在好好的，希望那個飄不會被太嚴厲的懲罰。」她也提到，是嘉義鹿草「中寮安溪城隍廟」的「三城隍」救了她。

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