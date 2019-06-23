影／哥哥掌鏡想拍氣勢神照！妹一看「霹靂布袋戲效果」崩潰問天：為什麼

記者張嘉晏／綜合報導

原來是霹靂布袋戲劇照啊，還以為是到了環球影城呢！一名女網友在臉書貼出和家人出遊的照片，她崩潰表示，明明自己幫哥哥拍得超完美，沒想到好心沒好報，自己當主角時，照片卻自帶布袋戲煙霧瀰漫的效果，根本什麼都看不清，讓她好無言。不過網友們都大讚拍得不錯，「仙女要下凡了」、「仙氣逼人啊」、「果然親哥」。

▲這也差太多了吧！（圖／網友Muan Tsai授權引用）

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「為什麼......。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」貼出兩張照片，她痛心表示，日前和家人到環球影城遊玩，在園區內的熱門打卡點拍照留念，但是根據不同的人掌鏡，效果也天差地遠。只見她幫哥哥拍攝的獨照中，不僅有藍天白雲，主角也很明確，且還巧妙用霧氣遮住後方正在拍照的遊客，整體來說照片並沒有什麼問題。

沒想到輪到哥哥幫原po拍照時，作品卻大崩壞！只見原po的全身都被霧氣遮住，連身上穿著什麼衣物都看不太清楚，兩旁路人也非常剛好入鏡，讓妹妹崩潰表示「我幫我哥拍的這麼OK，他卻把我拍成這樣......。」

▲照片兩邊還有路人同框XD 。（圖／網友Muan Tsai授權引用）

苦主向《ETtoday新聞雲》表示，其實哥哥掌鏡的時候，就說想要拍一張「氣勢磅礡又要有神祕感」的照片，加上原po當時戴著墨鏡什麼都看不清，只能乖乖聽從對方指示一直往後退，結果就變成這樣了。

對此不少網友都說照片很有趣，「史蒂芬迷霧驚魂」、「朦朧美」、「帝王迅猛龍要出現啦」、「你是去嘉義拍霹靂布袋戲吧」、「仙氣逼人」、「哥哥用心良苦阿，這宛仙女下凡般」、「親哥無誤啊」、「哥哥太專業了吧」、「自帶煙霧彈效果」、「哥哥是想把你消失嗎XDD」、「心結終於都浮上檯面了啊」。

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