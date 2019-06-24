科技業待3年！28歲男辭職「連考3年醫學系」後悔了　網勸3條路：還有波波

▲原po在科技公司工作3年。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組／綜合報導

一名男網友之前的夢想就是當醫生，但礙於分數不夠高，只好念電機系，畢業後也自然而然進到該領域工作；不過待了3年，他還是決定放手一搏，無奈連續考試3年，就是考不上醫學系。而廣大鄉民看完他的例子，也一面倒勸放棄，還有不少人笑虧，「波波歡迎你。」

「為了考上醫學系我快崩潰了！」男網友在PTT八卦版發文訴苦，他高中畢業時就想當醫生，但因為分數不夠，在家人的勸說之下，妥協去唸了電機系，後來順利畢業，並進到一間科技公司做了3年，但「想當醫生」的念頭仍非常強烈，所以他就把工作辭了，開始苦讀準備。

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▲想從醫的夢想不滅阿。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

他感嘆，「我一直都考不上，就這樣到現在已經是第三年了，如果今年再考不上，我覺得我會崩潰，每天失眠開始後悔了，我到底在幹嘛？是不是該放棄的時候了？」

大部分鄉民們看完，都覺得是時候該認命了，「沒有天份的人要認份好嗎」、「傻孩子...醫師都在爆肝工作」、「人生精華時間都浪費在英數物化生了」；同時也有許多人指出3條路，「波蘭歡迎你」、「考到第3年不知道波蘭，你不要考好了」、「改讀牙醫啊」、「一句話...放棄吧，有很多比醫生好的工作」。

而po文也釣出過來人，表示「我哥在你這年紀的時候，半工半讀考了7年，考上後還要再唸5年，現在跟老婆兩個都是醫生。希望這能幫助你撐下去」、「再接再厲，當初我們班上也是好幾個30歲左右，不過年紀大體力差很多，會很累喔」。

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▼鄉民反應熱烈。（圖／翻攝自PTT）