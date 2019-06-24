長榮空服罷工被狂酸！苦苓「6大誤解」一次說清楚：最公道　網正反吵翻

▲長榮空服員罷工，南崁公司靜坐，情緒激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

「還是得為罷工空服員說幾句話。」長榮罷工行動邁入第5天，作家苦苓在臉書發文，針對一般民眾對於罷工空服員的誤解，整理出6大點，直言在廣大的批評聲浪中，有部分明顯是誤會或被誤導的，於是想提出來「以正視聽」；但他也強調，這場勞資衝突並不能以簡單的二分法去判斷對錯，「我們其實無權也無從選擇，自己要站在互相對立的哪一方。」

批評一：空服員不該做突襲式的罷工

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苦苓表示，任何工會不是說罷工就能罷工的，空服員必須經過合法投票、同意罷工（而且還特別規定長榮會員必須占8成上），事情過了10天，他們與公司歷經3次協商仍破裂，所以才發動罷工，「這絕對不是突襲！如果認為重大運輸事業如航空、高鐵等罷工應有『預告期』，那也要等立法委員趕快努力修法，在此之前沒有什麼叫做突襲罷工。」

批評二：空服員罷工只為了想多要錢、而不是為了飛安

事實上，不是只有機師才和飛行安全有關係，空服員同樣負有飛安責任及相關訓練，苦苓認為，罷工要求增加待遇並沒有錯，工作所得是否合理，也會影響到工作的情緒和品質，不能說和飛安沒有關係；更何況空服員也提出了10條過勞航班，希望和公司磋商改善，但資方始終只同意「有條件的」改善其中2條，「解決過勞，不就是對飛安的重視嗎？」

▲地勤人員。（圖／記者陳涵茵攝）

批評三：空服員不該用旅客權益綁架公司

苦苓直言，「既然要罷工，當然是要讓公司蒙受損失，才會同意和工會磋商勞資條件，而很不幸的，在這裡空服員唯一的籌碼就是旅客權益。但是長榮公司宣布對罷工的空服員不發年終奬金、不調整薪水、取消機員和家屬搭機優惠，這已經涉嫌違法壓迫罷工者，勞動部不應該坐視不管。」

批評四：空服員不應該在公司門口靜坐、搭棚，影響公司人員出入

依據「勞資爭議處理辦法」，罷工者依法可以成立罷工糾察線，在糾察線範圍內，罷工空服員有權合法活動，包括搭棚靜坐、進行宣傳、勸說加入罷工在內。他們既然有留下2條公司員工出入的通道，那麼公司以各種藉口包圍、阻止罷工活動或辱罵罷工人員，都是站不住腳的。

批評五：「勞工出任董事」是董事會職權，不應列入罷工理由

話雖如此，但「勞工出任董事」是勞動部同意勞資雙方在這一次列入協商內容的，而且目前華航已經有勞工擔任董事。苦苓接著表示，「長榮公司不能據此就片面認定罷工非法，而且向法院提告要求巨額賠償，不少學者專家認為這個官司非但打不贏，反而會更撕裂勞資雙方的關係。」

▲長榮空服員繳交護照、工作證等三寶。（圖／記者李毓康攝）

批評六：罷工空服員不應提出「禁搭便車條款」

有疑慮的人認為，不該祭出「禁搭便車條款」，否則到時罷工的有加錢、沒罷工的沒加錢，同一個航班上的空服員「同工不同酬」，必定會影響服務品質。對此，他指出，「所有的罷工一定會提出『禁搭便車條款』，否則這群人辛苦賣命掙來的權利，另外一些什麼也沒做的人卻可以同享，那誰還要參加工會？以後誰還要冒險罷工？」

最後，苦苓也強調，「以上說明，只是針對一般民眾對罷工空服員的誤解之處予以澄清，我們其實無權也無從選擇自己要站在互相對立的哪一方，但總要盡量讓大家明白真相、了解法條，才好理性的、公平的做出各自的思考與判斷。」

對此，網友們正反論戰，一派支持罷工者表示，「罷工本來就是弱勢的勞方最後的手段，要什麼合不合理都是笑死人的愚民說法」、「單是看長榮高層處理的高壓態度和手段，就知道台灣的勞工其實都很弱勢，不單是薪資福利減少，更有可能會被秋後算賬」、「不是沒預告，只是大家不關心~」。

▲長榮航空今舉行股東會。（圖／記者湯興漢攝）

而持反面態度的人則認為，「倒楣的還是地勤以及最基層的人員，旅客砲轟第一線人員，那些人作何感想？還好我只是小上班族，福利比他們差更多，沒資格罷工，有家庭要養」、「你那第3點應該去說給那些在國外機場錯愕無法返家，或計劃已久的一家老少假期泡湯，無辜的受害者聽。早上談判破裂，下午馬上罷工，對受傷旅客毫無同理心」、「如果我沒記錯，當初的華航機師罷工，某人可是罵得很兇，然後在自己的粉專被砲轟」。

另外，長榮航空今天舉行股東會，不少小股東因關心罷工爭議親自出席，並表示，發現工會對於日支費、勞工董事等要求並不合理，發言力挺資方堅定立場，以維護公司及股東權益。

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