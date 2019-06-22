便宜＝沒好料？他鄉下買50元雞腿飯「附湯＆飲料」　一吃驚呆：脆到沒話講

▲50元雞腿飯。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

俗話說「便宜沒好貨」，這一觀念深植不少台灣人心，近日就有男網友在間鄉下便當店用晚餐，大雞腿飯居然只要50元，另有3樣配菜、湯和飲料，「直接講啦，這樣50元你吃不吃？」

男網友20日晚間在PTT發文，表示剛在路邊隨便找了間便當店，點了才發現CP值極高，雞腿飯只賣50元，還附飲料和湯可以喝。開吃後他更驚訝，雞腿外皮脆到沒話講，賣到晚上7點多還是熱的，保溫做得滿不錯，裡頭的肉上還有一層薄薄的肉汁，雞肉裡還有一層淡淡的醃漬，「雖然吃不出是什麼醬料，但味道堪比外頭炸雞店。」

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他餐前拍了張照片，除了主餐雞腿與飯之外，另有3樣配菜，豆腐、高麗菜和小黃瓜。男網友質疑，不少台灣人有奇怪的心態，嘴上整天說著太便宜的餐廳不敢吃，但在鄉下許多店家不用付房租，所以便宜一點很正常，「這樣50元你吃不吃啦，X！」

照片貼上網，不少網友直呼看起來真的便宜好吃，「實惠，我一定來2盤」、「便宜，鄉下都很難找到這麼便宜」、「台中這樣要70塊起跳」、「來我家附近開一家吧」、「這拿到台北大概100（元）」、「高雄這樣也要至少75元」、「便宜，台中便當已經沒有這價位」、「誇張便宜，這樣有賺嗎？」

此外也有各地網友回報，50元內高CP值便當並未絕跡，「不用到鄉下，三重就有一間也是50三菜一大雞腿或排骨」、「很多都是貴在店面租金」、「在台南也正常，我買6菜1飯還只有40元」、「北車噴街好像還有50元便當」。

不過也有些網友認為，乾淨衛生、食材好壞省不得，「你敢吃是因為你不知道那隻雞腿放了多久」、「說真的我不敢吃，一分錢一分貨」、「可是現在覺得太便宜反而覺得有詐，囧」、「我台北人，真的不敢」、「食材不新鮮通常都會用炸的或重調味」。