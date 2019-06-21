和平東路巷子內！霸氣請女同事享用「無菜單料理」　她吃完秒翻臉走人

▲提到「無菜單料理」，心中浮現的會是哪一類型的美食呢？示意圖，與新聞人物無關。（圖／紫色微笑提供）

記者黃君瀚／綜合報導

近年台灣餐廳吹起一股「無菜單料理」風潮，端上來會是什麼菜色，全看主廚當天採買了何種新鮮食材，對饕客來說用餐就是享受未知驚喜的旅程。不過就有台北男網友抱怨，他豪氣請了公司女同事吃心中珍愛的無菜單店家，沒想到飯後2人反目，搞得工作氣氛超尷尬，「為什麼女同事那麼勢利」？

男網友「阿肥」21日中午在PTT發文，提到前一天上班時和公司女同事開啟一連串對話，聊著、聊著提到無菜單料理相關話題，謙稱什麼都不擅長的他對吃可是超有自信，撩妹全靠這一招，於是霸氣決定請晚餐，擇日不如撞日，當天晚上馬上成行。

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以下是2人對話：

女同事：欸阿肥，台北有推薦的無菜單料理嗎？

阿肥：無菜單喔......有一家我蠻常吃的啦，很對台灣人口味，CP值高，晚上生意都很好。

女同事：在哪裡阿！我也想吃！

阿肥：那家就在和平東路彎進去的巷子裡啦，騎ubike（YouBike微笑單車）很近。

阿肥：不然晚上去吃，我請你？算報答你上次教我弄結案報告！

女同事：真的嗎！唉唷不用那麼客氣啦XD不過不用先預約嗎？

阿肥：我跟老闆蠻熟的，不用預約啦。

▲一盤隨意的「黑白切」，是台灣傳統料理的特色。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

下班之後，2人就各自騎著YouBike往目的地進發，一到店剛好有空位不用等，阿肥馬上對老闆說今天帶朋友來吃，「幫我切大盤一點的」。老闆看了他身旁的女同事，心照不宣比了個讚，特別好心切了一大盤精選，肝鏈、粉腸、豬小腸、豬頭皮、三層肉、豬心，「還多送一碗蛤蠣湯，超讚的啦！」

沒想到女同事吃完連聲謝謝都沒有，迅速就閃人回家，隔天上班時還一直挖洞陷害，指責他什麼都沒做好、報表都亂填，搞得辦公室氣氛超僵，「為什麼女同事那麼勢利，拿了好處就翻臉不認人？」

文章貼上網，不少人給了各式無厘頭的答案，「沒有皮蛋豆腐當然森77」、「沒把你跟小菜一起燙就要偷笑了」、「你沒有點油豆腐，所以她hen不爽」、「都是肉沒青菜，女生當然不爽啊」、「你沒包計程車啦，腳踏車感覺被羞辱」、「無菜單料理還是要有主菜啊，你應該點個滷肉飯」、「沒有滷蛋、海帶、豆干、花生，這一定翻臉的阿！」

也有些網友認真分析，關鍵在於期待感的落差，「人家期待日式、西式，你給她台式」、「黑白切當做無菜單料理？真有你的」、「無菜單餐廳跟無菜單路邊攤一樣嗎」、「你請的這些她沒辦法拍照炫耀」、「人家的無菜單是高級日本料亭，不然就是高級西餐廳。」