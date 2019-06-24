影／623萬人集結...結束後「地上無垃圾乾淨翻」！鄉民大讚素質高

網搜小組／綜合報導

立委黃國昌與「館長」陳之漢於23日走上凱達格蘭大道舉辦「623遊行」，反對特定媒體，高喊捍衛台灣民主。有網友在PTT上PO出照片表示，活動結束後1小時，凱道現場沒留下任何垃圾，素質很高。館長也稱讚，遊行活動自律有秩序，寫下歷史。

▲623凱道集結。（圖／記者李毓康攝）

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網友在PTT貼文指出，某些盲從或崇拜威權的人普遍右派思想，偏向個人利益，不會在乎地上是否滿是垃圾，因此他PO出照片，有圖有真相，顯示昨天凱道的遊行，即便數萬人上街，但活動結束之後不到一個小時，地上就變得相當乾淨。

▲623遊行，鄉民PO文表示現場都沒留下垃圾。（圖／翻攝自PTT）

而他也PO出另一組照片，是高雄市長韓國瑜22日在台中造勢活動過後，隔天路面上仍留有許多大型垃圾的照片，形成對比。



網友們看到照片後留言，「素質一看就知道有差了」、「連很基本的都做不到?」、「看的很感動，加油」、「高下立判」、「台中那場還四處尿騷味，草地有沾屎的衛生紙」、「推！高水準素質」、「是真的，離開的時候，還是會留意腳邊」、「到捷運站前面都還有人在撿」、「今天結束看到一個人邊走邊撿垃圾，感謝你」。

也有一名網友是活動現場的工作人員，留言表示，「1.我們工作人員有善後 2.遊行人素質高 沒留下什麼垃圾。我甚至看到有民眾徒手撿檳榔渣呢。」

▲館長號召遊行。（圖／記者李毓康攝）



館長也在現場稱讚，遊行活動非常自律、有秩序、不製造垃圾，這一點劃下台灣一頁歷史，「今天每一個人到現場，的確在寫自己的歷史」，再一次讓台灣人看見台灣人的力量。立委黃國昌則表示，要求NCC硬起來執行法律，立法院應儘速修法，他希望這些訴求不分黨派、年齡，更不要變成2020選舉口號，而是要成為2019共同的具體行動。

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