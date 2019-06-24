惡媽50度熱水燙死2歲女「皮膚剝落起水泡」　法醫：至少泡10分鐘

▲惡媽西蒙斯用近50度熱水燙死2歲女兒。（圖／翻攝自YouTube／NEWS 7749）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國威斯康辛州（Wisconsin）密爾瓦基（Milwaukee）一名41歲母親被判入獄16年，因為她將僅2歲的女兒放入近50度的熱水中，讓女兒受到致命燒傷。

綜合外媒報導，去年9月，麗莎西蒙斯（Lisa Simmons）的2歲女兒死亡，法醫檢定認為，女童死於燒傷，且「死前2天可能被燙傷」。最初，西蒙斯供稱，是因為殺蟲劑染上尿布，女兒穿了髒掉的尿布才感染，「皮膚開始脫落」。

不過，西蒙斯隨後改口，是她把女兒放入近50度的滾燙熱水中，只是「把女兒抱在浴缸裡1分鐘，我就意識到水有多燙」。但法醫打臉指出，要造成女童身上可怕的燙傷，至少需要10分鐘，對此，西蒙斯才承認她把女兒放入熱水的時間要長得多。

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直到今年4月的法庭聽證會上，西蒙斯終於坦承虐待兒童及身體傷害等罪行。報導指出，女童被放入熱水時應有激烈掙扎，全身皮膚不是起水泡就是脫落，更過分的是，西蒙斯還拒絕將女童送醫，讓女童延誤送醫並因此死亡。

西蒙斯被依謀殺遭到逮捕，但最後認罪，與檢察官達成認罪協議，被判16年刑期。