勒斃4歲妹後再補17刀　13歲「智商141」少年：要媽媽同時失去2個孩子

▲班奈特親手殺了年僅4歲的妹妹。(圖/翻攝自YouTube/Intentions To Murder)



國際中心/綜合報導

美國一名智商高達141的少年,他原本可以利用智慧來做更多好事,但他卻選擇成為一名冷血的殺手。現年25歲的班奈特(Paris Bennett)在13歲時,親手殺了年僅4歲的妹妹,只因「對母親有把怒火」。當時班奈特向警方自首後,被判處40年有期徒刑,如金12年過去,他將在2027年獲得假釋的機會,班奈特的母親卻坦言,對即將出獄的孩子又愛又恨,「我認為他會再殺我一次。」

Who is Paris Bennett, the killer interviewed on Psychopath with Piers Morgan? https://t.co/cLUhGK7xnD pic.twitter.com/PW8BWeczdU