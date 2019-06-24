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台中虐童案200網友「怒包圍保母家」　社區主委無奈：夫妻倆不住在這

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▲▼台中女童疑遭虐，網友包圍保母家。（圖／東森新聞、翻攝自臉書）

▲台中女童疑遭虐「網友深夜包圍保母家」，警方出動大批警力到場。（圖／東森新聞）

記者陳玉／台中報導

台中1歲女童疑遭郭姓保母施虐造成「受虐性腦傷」，23日深夜有臉書直播主號召逾200名民眾到該保母住家樓下「表達關切」，大聲呼叫要替女童討公道，要求警方立即「羈押保母」，警民爆發數度衝突，現場更有民眾燃放鞭炮、撒冥紙及按汽笛喇叭等，警也調動鎮暴警察到場，全程歷經約5小時，最後有6人遭警強制帶離送辦。而該社區主委出面公開說明「保母及其丈夫已未居住該社區」，呼籲民眾尊重其他住戶權益。

女童家屬22日在《爆怨公社》PO文悲慟表示，1歲女兒慘遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，經緊急開刀救治還躺在加護病房、昏迷指數3，「連親寶貝女兒都要很小力」，恐造成終生半邊癱瘓；女童媽媽23日表示，若女童可能成為植物人，考慮會拔管及器官捐贈，中國附醫則表示，女童目前術後未達腦死，未來一周是觀察重點。

▲▼台中女童疑遭虐，網友包圍保母家。（圖／東森新聞、翻攝自臉書）

▲現場逾200名民眾到場「包圍保母家」，要警「立即羈押」保母。（圖／東森新聞）

該事件也引起廣大網友怒火，23日晚間有社群網站版主以直播方式號召網友前往「包圍郭姓保母家」，試圖想要進到該社區大樓內找人，並要求警方「立即羈押保母」，不斷大聲叫喊「出來面對」等語，更有人試圖騎機車衝入警方封鎖點，遭警噴辣椒水制止，警民爆發數度衝突。

警方表示，因現場民眾情緒激動發生推擠，有人朝警丟擲雞蛋及寶特瓶等行為，警立即調動警力增援，經強制帶離管束6人，並依據蒐集之事證，對相關違法滋事者依刑法及社會秩序維護法等究辦。警方強調，對於民眾言論自由表達尊重，但過程中發生推擠、叫囂及丟擲物品顯然已失去陳情初衷，最後在警舉牌制止2次及勸導下，24日凌晨1點多人群才散去。

而該社區主委也出面公開說明，「保母及其丈夫目前已未居住該社區，呼籲民眾尊重住戶權益。」

▲▼台中女童疑遭虐，網友包圍保母家。（圖／東森新聞、翻攝自臉書）

▲女童母親表示，「希望大家冷靜、暴動只會讓事情更亂」。（圖／翻攝自臉書）

另有正義哥之稱的徐奕也在臉書《協心臨時粉絲團》PO出女童媽媽的心聲，「目前妹妹只是血壓不穩其他還都算穩定，會依醫生評估判斷是否拔管放棄治療，謝謝大家的關心，但也希望大家冷靜，暴動只會讓事情更亂，此時此刻只想陪在女兒身邊，以女兒事情為重。」

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關鍵字：台中,女童,保母,虐待

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