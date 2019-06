流血在急診室等5小時！　手術發現她「心臟血液流乾」身亡

▲婦人急診送醫卻等5個小時,導致心臟血流乾身亡。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

加拿大曼尼托巴省(Manitoba)一名63歲婦人因為身體不適被家人送到醫院急救,由於急診室人手不足,讓她候診了5個小時才終於等到醫生,然而動手術時發現,心臟血液竟然早已流光,最後不幸身亡。

63歲婦人理查(Madeliene Richard),疑似因為先前進行的心臟支架手術引發併發症,12日被家人緊急送到醫院,家人表示,她當日下午6時30分抵達St. Boniface醫院,但直到晚上11時30分才接受手術,午夜不久就過世。

女兒莫妮卡(Monica Richard)由於居住在距離母親所在地約290公里的安格斯維爾(Angusville)小鎮,所以當時第一時間是由阿姨陪同就醫,對方告訴她,母親抵達醫院時已經呼吸困難、幾乎測不到血壓,「她發出咕嚕咕嚕的聲音,呼吸很困難,然而終於等到手術室時已經太遲了。」

莫妮卡表示,「他們進行手術時發現,心臟的血液早已流乾,因為他們讓媽媽在急診室裡流了好幾個小時的血」,其實母親5月所進行的手術也沒有很順利,讓對方經歷2次流血狀況,而且過早就被辦理出院,結果出院後的10幾天,也等不到醫護人員到府進行後續追蹤看護。

莫妮卡質疑,醫院當天若是能更快提供醫治,母親很有可能就會得救。對此院方回應,急救人員已經在等待手術期間盡了最大努力,造成手術延遲的原因與當天急診室人潮多寡無關,主要與專科醫生反應的時間有關。家屬目前已打算對醫院提告。

