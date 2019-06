獲釋卻迷失…女囚犯按滿電梯樓層、遊走樓梯間　詭困監獄54小時

▲女囚犯困在樓梯間54個小時(示意圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國密蘇里州(Missouri)聖路易斯市(Saint Louis)日前發生一起詭異的「離獄事件」。監獄中一名女囚犯獲釋,但卻迷失在司法中心大樓內,困了54個小時才被人找到,相當離奇。

綜合外媒報導,女囚犯在5日上午8時17分獲釋,當時工作人員告訴她,只要「沿著走廊走,搭乘電梯到1樓後右轉,就可以走出監獄離開」。

誰料,女囚犯卻搭乘電梯到5樓,從逃生口走入消防樓梯間,結果門竟自動上鎖,非職員者打不開,且施工期間關閉警報器,導致女囚犯多次出聲求救都無人發現,被反鎖於樓梯間內。

