蘇貞昌暗酸韓國瑜：市長要苦民所苦...不是為自己的事到處亂跑

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌22日視察土城工業區，他受訪時被問及高雄市長韓國瑜不滿他的「凱子說」，蘇貞昌解釋強調，政府錢就是百姓錢，本來就該花在刀口，他也暗酸韓國瑜為了造勢活動輕忽市政，「首長要關心土地、苦民所苦，不是為了自己的事到處亂跑」。

▲蘇貞昌、韓國瑜。（圖／記者徐斌慎、洪正達攝）

針對中央與地方登革熱經費爭議，蘇貞昌21日表示，韓國瑜當家才知柴米貴，韓國瑜做了市長才知道很多事情不簡單，中央對災害防治的態度全國一致，就是會大力補助和協助，高雄市公文一到政院才兩個工作天中央就全額答應、核實補助，不過，他也強調，「地方需要幫忙中央一定會幫，但如果給予的經費有不適當的地方，中央也一定會點出來，因為希望錢用在刀口，中央也不會當凱子」。

對於蘇貞昌說法，韓國瑜不領情，認為蘇說法「語帶嘲諷」。對此，蘇貞昌22日受訪時再回應，政府錢就是百姓錢，應該要用在刀口，所以這次中央對高雄市府補助需求是全額照准、核實補助，他暗酸，「我特別呼籲地方首長，還是要守住地方，地方發生疫情，首長要關心土地、苦民所苦，不是為了自己的事到處亂跑」。

另外，這次特別來到土城工業區，對比昨天也到土城的郭台銘，兩人市府在互相較勁，蘇貞昌說，土城是他很熟悉的地方，當年他還設立頂埔高科技園區，受到郭董事長大力肯定，如今郭台銘選總統到處跑，自己則是一本初衷在做政府該做的事。