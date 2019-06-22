高雄登革熱頻傳！韓國瑜缺席防治工作　民眾批：為造勢拋下市民！

▲高雄市長韓國瑜缺席高雄登革熱防治工作，外界質疑他為了造勢拋下市民 。（資料照／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄登革熱疫情頻傳，高雄市長韓國瑜也為防疫補助槓上中央，而目前高雄登革熱疫情尚未完全控制，面對記者詢問是否出席22的登革熱防治工作，韓國瑜沒有正面回應，僅說「明天會有洪副市長坐鎮高雄」，而目前由副市長洪東煒代打出席。對此，不少人質疑他為了造勢而拋下高雄市民，立法院副院長蔡其昌更直批「這樣的市長選總統，市民能夠接受嗎？」

高雄登革熱疫情尚未完全控制，21日又有一起鼎西里病例確定，是由金獅湖市場群聚感染擴大，而市政府民政局22日集結防疫人員前往執行防治工作，21日有記者問韓國瑜，是否會出席坐鎮，他沒有正面回應，僅說「「今天我親自主持第三次的會議，明天會有洪副市長坐鎮高雄」。

而22日的防疫工作，確定由副市長洪東煒代打坐鎮指揮，韓國瑜下午也將北上台中造勢，對此，外界質疑他是為了造勢而拋下市民，立法院副院長21日也在臉書痛批，當高雄市民鄉親已經陷入登革熱嚴重威脅時，身為地方父母官的韓市長，竟能夠拋下市民鄉親，四處去舉辦歡樂造勢，也難怪民意持續下探，「這樣的市長要選總統，我們台中市民能夠接受嗎？」

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