罷工第三日／長榮反制提告每日求償3400萬、工會喊話見蘇揆

記者陳涵茵／整理報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會罷工行動已進入第3天，上千名空服員以「無限期」靜坐表達不滿，勞方罷工行動癱瘓長榮至少6成運能，資方長榮航空採取反制行動，赴台北地方法院提告工會求償3400萬，雙方衝突越演越烈，外界則隔空喊話籲勞資雙方重回談判桌。

▲長榮罷工事件持續延燒，勞資糾紛僵持無共識。（圖／記者林敬旻攝）



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6月20日／勞資雙方談判破局，下午四時展開罷工行動

20日下午勞資舉行協商會議，工會提出八項訴求，雙方針對第一項訴求「比照華航調高日支費，從每小時台幣90元調至150元」以及禁搭便車條款協商，兩方持續僵持談不攏正式破局。工會隨即宣布自20日下午4點展開罷工行動，並強調罷工無期限，長榮航空立即採取航班調度，罷工首日取消16航班，影響至少4千名旅客。

▲長榮空服員罷工8項訴求及長榮回應。（圖／長榮航空提供）



6月21日／1400名工會會員「繳三寶」挺罷工 工會喊話見蘇揆

桃園市空服員職業工會21日下午召開記者會，宣布已有超過1400名會員繳交台胞證、護照、工作證，工會指出，罷工至今沒有接獲長榮資方願意進一步協商的訊息，並喊話拜會行政院長蘇貞昌進行溝通。

行政院長蘇貞昌回應



行政院長蘇貞昌21日針對長榮航空空服員罷工一事回應時表示，不願意看到罷工，但罷工是勞工朋友爭取權益的一個手段，盼勞資雙方最後能夠達成協議。更提到希望由勞動部、交通部來促成協議，承諾必要時同時啟動各種機制，盼事情圓滿願意從各方面幫忙，包括國防部出動軍機等。

▲工會求見蘇揆，蘇貞昌回應若有必要國防部將出動軍機協助國內線疏通。（圖／記者郭世賢攝）



6月21日／空服地勤槓上按鈴申告、長榮航空提告工會

罷工空服員於南崁長榮總部靜坐長期抗戰，多次與地勤人員引爆衝突，長榮航空員工21日下午4時前往桃園地檢署按鈴申告，向桃空職工幹部（罷工空服員）提起「強制罪」、「妨害自由」訴訟。

長榮航空21日下午3點半針對訴求中「勞工董事」議題提出非法罷工告訴，長榮派出律師赴台北地方法院提告，律師表示，自21日起一天3400萬元起算，逐日增加，此金額為參考尼莎颱風期間，全面停飛狀態一天損失的營業收入。

▲長榮航空委任律師鍾郡赴台北地方法院提起民事求償告訴。（圖／記者劉昌松攝）



桃園市空服員職業工會回應



桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱回應，罷工訴求並無法律上疑義，並表示很遺憾看到長榮在工會發動罷工後，第一時間不是思考和工會有更靠近訴求的方式，反而直接和法院提告，以違法說法來做為拒絕協商理由，顯得更加沒有誠意且強硬態度。被問及是否會有提告等反制行為，她則表示會待瞭解長榮提告內容再進一步討論。

6月22日／截至目前近4萬名旅客受罷工波及 外界隔空喊話雙方重啟談判

罷工行動首日20日取消16航班，影響至少4千名旅客；21日共有96個航班由台灣出發、取消45班，回台灣共有95個航班、取消26班，總計影響近1萬5千名旅客；22日共有89個航班由台灣出發、預計取消59班，回台灣共有88個航班、預計取消53班，總計影響2萬3千2百名旅客。

22日原訂飛行177架、112架停飛，僅剩65架能飛，長榮航空運能掉至37%。罷工三日以來初估將近4萬名旅客受到波及。

▲長榮航空罷工事件近4萬名旅客受影響。（圖／記者宋良義攝）



交通部政務次長王國材指稱22日是罷工行動以來「嚴峻的一天」籲勞資雙方坐回談判桌，勞動部政務次長劉士豪21日至罷工現場探視時也表示：「畢竟罷工不是主要的目的，真正能夠談到比較好的團體協約，才是勞資雙方團體協商當中最重要的目的。」外界隔空喊話盼雙方持續商談。