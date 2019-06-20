長榮加發「罷工出勤津貼」　工會傻眼：感覺被擺了一道

▲桃園市空服員職業工會今啟動長榮罷工。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

桃園市空服員職業工會今（20）日宣佈啟動長榮空服罷工，南崁總部聚集越來越多空服員。工會也在晚間6點召開記者會說明最新狀況，特別提到在罷工啟動後，長榮公司內部有寄出2封信件，將提供津貼給罷工期間出勤的組員，對此，工會也怒批「有被擺了一道的感覺！」

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長榮航空和空服員職業工會在勞動部政務次長劉士豪的主持下，於今日下午1點開啟協商，但協商破局。工會常務理事李瀅表示，2017年開始總共進行了20幾次協商，但公司提出來的對案，仍和過去一模一樣，公司並沒有拿出更前進的方案。

另外，在罷工啟動後，長榮公司內部也寄出2封信件，內容主要是提出支援航班的員工有津貼，事務長2萬元，其他則是1萬元。李瀅也提到，看到信件之後，覺得「今天協商有被擺了一道的感覺」，公司好像只有準備罷工的因應計畫，卻沒有協商方案。

▲長榮航空長榮航空和桃園市空服員職業工會協商破局。（圖／記者湯興漢攝）

工會監事黃蔓鈴也指出，空服員的特休假、班表、全勤獎勵，都是由資方單方面威權決定，連颱風天都要涉水上班、冒險飛行，隨時要面對公司約談恐嚇，若非這些種種事件，空服員不會要選擇罷工，這是長榮集團第一次罷工，只有基層勞工團結起來不再畏懼，勞資雙方才有真正平等的開始。

目前已經超過700人集結在南崁總公司，工會強調，罷工沒有設定期限，但有設定退場決策機制方案，會和參與罷工的會員說明，確定之後也會向社會大眾說明，也希望公司可以盡快提出協商方案。

面對工會啟動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，會盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。

▲長榮空服員聚集在南崁總公司罷工。（圖／記者林敬旻攝）