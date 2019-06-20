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長榮空服員「走上罷工路」懶人包　爭8大訴求！時間軸一次看

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▲▼0620長榮罷工。（圖／ETtoday攝影中心）

▲長榮空服員發動罷工。（圖／ETtoday攝影中心）

網搜小組／整理報導

長榮航空今（20）日與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，工會宣布自下午4點展開罷工行動。但自2017年4月起，長榮及桃園空服員職業工會就歷經20多次協商，勞資關係沒有改善情況下，最終走上罷工一路。到底是什麼原因，讓空服員不惜全面罷工？

【長榮空服員8大訴求】

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長榮航空與桃園市空服員職業工會提出8大訴求，包括「日支費應調高到每小時新台幣150元，非會員不得比照適用」、「東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班」、「開放空服員工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權」、「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如工會參與推派獨董或增設勞工董事」、「國定假日出勤應給付2倍工資」、「各航班派遣外籍組員不得超過2人」、「給予工會理監事、會員代表會務公假」、「變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商」。

▲▼長榮航空相關圖表。（圖／長榮航空提供）

▲空服員工會希望長榮航空能比照華航提升薪資，但長榮航空指出，在不同計算方式下，兩家航空公司空服員薪資幾乎沒有差異。（圖／長榮航空提供）

【4月】

▲▼長榮罷工。（圖／記者沈繼昌攝）

▲協商無果，長榮空服員罷工。（圖／記者沈繼昌攝）

►長榮空服5月13日啟動罷工投票！工會：「兩道門檻」自己人需過8成

長榮航空與桃園市空服員職業工會多次調解「改善過勞航班」、「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等問題，在第3次調解破局後，工會舉行記者會宣布正式籌備罷工行動，從5月13日啟動投票，6月6日截止。工會秘書長鄭雅菱表示，要發動罷工須通過兩道門檻，包含全體過半、其中長榮的會員至少八成同意，且不會出現「長榮罷工、華航決定」情形。

►長榮空服員爭提高日支費、改善疲勞航班　6圖表看勞資為何沒共識

長榮航空17日與桃園市空服員職業工會在桃園市勞動局進行第3次調解會，但對於工會提出的「改善過勞航班」、「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等訴求，雙方未達成共識，最終破局。對此，長榮航空傍晚出面召開記者會說明，並整理出6大張圖表，還原為何雙方沒共識的原因。

【5月】

►長榮罷工投票6月6日前快買旅平險　15家產險投保件爆增

【6月】

►同意票破雙門檻！長榮空服員取得合法罷工權：6/24前都有可能

桃園市空服員職業工會於5月13至6月6日發起罷工投票，工會7日上午進行開票，開會結果為，長榮分會同意票2949張、不同意票100張；華航及其他分會同意票1089票、不同意票6張，已通過罷工兩門檻，正式取得罷工權，隨時有可能開始罷工，到6月24日前都有可能。

►長榮空服勞資重啟協商首度媒體直播　先從日支費、禁搭便車開始談

►長榮空服勞資協商破局　宣布下午4點罷工行動開始

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日正式重啟勞資協商會議，在雙方同意下，首度開放媒體進場直播，並由勞動部政務次長劉士豪主持，另外，專精《航空法》的律師柯莉娟以及台大社會系副教授范雲也會協同主持。勞資協商從空服員主要訴求日支費、禁搭便車開始談起，但始終無共識，工會也正式宣布，從6月20日下午4點展開罷工，預計到明天將有接近300班、6萬旅客受影響。

▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

►500位長榮空服員16:00罷工！　工會提出「3大協議」：不得向公司請假

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會在會議場上突然宣布，於20日16時起開始罷工，而稍早不少空服員已經到櫃檯繳回員工證、台胞證、護照，代表著即刻起不再接受勤務安排。對此，工會稍早提出「3大協議」，要求工會人員遵守。包括「第一，不得向公司請假，我們是合法罷工；第二，不得配合公司出勤；第三，從現在起配合工會。」

►長榮空服員罷工！交通部四大應變：要求資方協調華航等航空公司支援

協商破局後，桃園市空服員職業工會直接於會中宣布，20日16時開始罷工。交通部表示，部長林佳龍已指示應變計畫即刻啟動，針對消費者及旅行社權益保障、國際航班簽轉、國內航班運能調度、機場應變等面向，要求民航局、觀光局、機場公司、長榮及立榮、華航及華信、客運業者依應變計畫啟動因應整備。

▲▼長榮罷工記者會台北總公司。（圖／記者屠惠剛攝）

▲長榮航空向外界鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

►罷工行動開始！長榮航空喊話空服員「不要造成兩敗俱傷」

長榮航空下午召開記者會說明因應措施，總經理孫嘉明開始時先是鞠躬，針對突襲式罷工造成的航班取消、延誤讓旅客不便與社會動盪，代表長榮航空向社會大眾至上歉意，表示長榮會以負責任態度來面對罷工，不會畏懼挑戰與威脅，已經成立緊急應變小組，盡一切所能輸運旅客；同時也向空服員喊話，不要造成兩敗俱傷結果，希望決定參與罷工者放下成見，回到工作行列，大家都是一家人，共同度過難關。

【罷工影響與因應措施】

►航班資訊看這裡！長榮罷工3天26航班取消　共計影響8628名旅客

長榮空服員罷工，根據統計，桃園機場受到衝擊最重，目前已有3天34航班受影響。若罷工延續，到明天將有接近300班、6萬旅客受影響。目前交通部、民航局以及桃園機場公司都緊急召開會議討論。目前，長榮航空也已在官網已設置長榮航空罷工航班異動專區

►長榮罷工旅客賠償數字出爐！「每人上限250美金」　食宿、交通都可賠

長榮空服員發動罷工，長榮航空初步預估20日將影響國際線8628旅客，國內線部分維持正常營運。針對旅客賠償部分，長榮航空表示，持有個人機票的旅客如果航班延誤超過6小時以上，將提供延誤期間衍生必要之食宿或交通等費用，彌補上限250美金。

►空服員16:00開始罷工！　長榮航空出面說明最新因應措施

ET快訊
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關鍵字：長榮,罷工,懶人包

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