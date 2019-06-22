影／長榮證實：陸續有空服員想回來值勤　「委託向工會要回罷工三寶」

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工邁入第3天，根據桃園市空服員職業工會上午統計，已有超過1900名會員繳交護照、台胞證以及員工證，加入罷工行動。長榮航空在罷工發生後，也發信溫情喊話空服員回來服勤，長榮透露，目前已陸陸續續有空服員要回來，但擔心自己去拿委託書會遭不當對待，長榮表示，只要本人給予委託書，公司會派人協助找工會取回相關證件，但實際人數暫無法透露。

▲長榮罷工現場，陸續有空服員前往繳交護照、工作證等罷工三寶，但長榮證實，陸續有人想委託公司取回，回來值勤。（圖／記者李毓康攝）

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▲罷工第三天，長榮空服員聚集南崁公司靜坐，情緒激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

對此，《ETtoday新聞雲》記者向桃園市空服員職業工會詢問此事，工會表示，就他們目前所知，實際還沒有人有拿回去。但工會指出，收三寶的程序，都會附上兩聯同意書，一聯本人保存、一聯工會留存，且要簽名代表是自願交出，不是被脅迫的。至於未來若真有此狀況，會如何處理？工會對此並無具體回應。

▲長榮航空發出簡訊喊話空服員回來服勤。（圖／讀者提供）

長榮航空21日向組員發送溫情簡訊，內容指出，「接到許多組員詢問，6/20桃空職工發動突襲罷工時，倉促做出參加罷工的決定，但經過時間的沉澱決定回來值勤，公司是否接受？是的，空服本部歡迎組員決定停止罷工，備齊服勤證件回來服勤。」

另外，外界盛傳有飛行員將航班組員名單外洩給桃空職工等非相關人員，造成空服員心中恐懼，長榮航空表示，管理單位嚴正看待此案，因已經涉及個資、公司機密外洩的疑慮，若經查證屬實，公司必循法律途徑處理並究責，保障員工免於恐懼，安全服勤。