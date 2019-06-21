影／「22日是嚴峻的一天」長榮罷工運能剩37%　交部籲勞資回談判桌

記者陳涵茵／台北報導

長榮罷工行動進入第2天，罷工空服員在南崁長榮總部靜坐進行長期抗戰，交通部政務次長王國材於今（21日）下午至桃園機場視察，隨後前往交通部召開第三次應變會議，會後受訪時表示：「22日是嚴峻的一天。」呼籲勞資雙方坐回談判桌。

▲長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前靜坐。（圖／記者李毓康攝）



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交通部次長王國材公布21日長榮飛行情況，原訂191架次、78架次停飛，運能僅59％；22日原訂177架、112架停飛，僅剩65架能飛，運能掉至37%，剩下的63％以簽轉、改期或取消方式來處理，國內線今明兩日則維持正常飛行。

團客部分，21日出團77團共1740名旅客；入境38團共882名旅客，總計115團共2122名旅客，這部分則由觀光局與旅行業者協調轉團，以取消或延期方式處理，因罷工事件滯留國外旅客已妥善安排食宿。

▲長榮航空22日運能剩37%。（圖／記者徐文彬攝）



王國材提及下午至桃園機場視察狀況表示，長榮航空已事前通知旅客，並無旅客撲空機場情況，此外，長榮櫃檯發放號碼牌加QR Code處理旅客後續事宜，因此無需在現場空等待，亦有100個臨時座位可供休息。針對地面停機位問題，罷工行動後桃園機場已重新規劃，長榮航空過去最高曾停放64架飛機，若遇上最壞情況停機位依然足夠。

▲交通部政務次長王國材。（圖／記者徐斌慎攝）

談及勞資談判破局，交通部政務次長王國材則呼籲：「勞資打起來受傷都是長榮公司，都是自己人，希望罷工期能夠縮短，現在兩邊歧見還在，勞資雙方應該趕快回到談判桌，針對『禁搭便車條款』尋求替代方案來解決。」而交通部預計將在22日上午9時召開第四次應變會議。

長榮航空則表示，會盡最大努力將旅客簽轉至其他航空公司，將影響程度降到最低，為先妥善處理取消航班訂位旅客的需求，因此6月29日前暫不接受新的訂位，最新航班異動訊息除了會以簡訊通知旅客外，也請民眾自行至官網查詢最新航班異動。