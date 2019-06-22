空服員罷工48hrs工會準備長期抗戰　長榮：有員工想拿回「三寶」上班



記者黃士原／台北報導

長榮空服員罷工行動20日下午4點開始，今（22日）下午4點正式邁入滿48小時！400多位空服員人輪班方式持續在長榮航空南崁總公司外靜坐，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，這段時間沒有人離開罷工的隊伍，也沒有人回來拿取證件，會員證件數超過1900份，準備長期抗戰，長榮則表示有部份空服員想拿回證件繼續工作。

▲長榮罷工進入第48小時。（圖／記者林敬旻攝）

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，明（23日）晚7點到9點舉辦工會團結晚會，邀請各界一起來南崁總公司外參與活動，給這些空服員實質的支持。





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▲空服工會已經做好長期抗戰準備。（圖／記者林敬旻攝）



針對長榮航空21日按鈴控告工會非法罷工，向工會求償罷工期間每天3400萬的巨額賠款，以及提起強制罪等刑事告訴，鄭雅菱認為這是曲解法令，對此感到遺憾。而對於資方在罷工期間各種阻撓舉動，鄭雅菱說工會在蒐集相關資料，最快下周一將提出告訴來反制。





▲長榮機師梁學賢「梁老師」22日上午也到靜坐現場支援。（圖／記者林敬旻攝）

在空服員罷工行動期間，不少人前來現場聲援，像是長榮機師梁學賢「梁老師」22日上午也到靜坐現場，對空服員喊話，並帶著大家一起高唱「隱形的翅膀」，希望透過歌聲表達支持空服員。他說「我覺得你們的自制力真的很好，沒有人上去回嘴，就算有人上去講，也都是給他們勞工教育。」空服員從考試、培訓到執勤需要經過非常長的時間，他認為網友們不應該以「不爽不要做」來否定空服員罷工爭取權利。



另外，長榮航空高雄空服員也用行動支持罷工，許多組員在收到罷工簡訊後馬上就準備北上，有事或者有家庭的空服員也在安頓好家人後來到現場，像是家住枋寮的小姚收到簡訊後，馬上跟家人討論之後，今天北上來到桃園現場。





▲即使腳受傷，林姓空服員仍到靜坐現場支持罷工。（圖／記者林敬旻攝）



另外，有位林姓空服員在罷工首日（20日）早上有班，上班途中受傷，看完醫生後回家休息，看到直播中才知道工會宣布罷工，雖然腳剛受傷，還有點腫，但仍到靜坐現場參與。至於面對未來的長期抗戰，林姓空服員表示，不只她身體不舒服，許多學姐學妹也有身體不舒服，只是從外表看不出來，但她們也都來到現場，讓她覺得更應該跟大家在一起。

而對於桃園市空服員職業工會發動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響，另外，長榮也證實了，有部份組員向公司提出委託，希望能拿回三寶證件，繼續工作。