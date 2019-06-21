長榮罷工拉鋸戰！勞動次長現身慰問「罷工不是主要目的」　籲雙方重啟談判

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會自20日16時展開罷工，空服員紛紛到長榮南崁公司總部靜坐抗議，截至目前為止罷工已逾20小時，勞動部政務次長劉士豪21日下午也到現場探訪，指出「罷工不是主要目的」，希望雙方能再度坐上談判桌繼續商談。

▲勞動部政務次長劉士豪到罷工現場探視。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲▼空服員在長榮航空南崁總部前拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

勞動部政務次長劉士豪21日下午現身罷工現場，他表示，由於天氣炎熱，勞動部長許銘春特別吩咐他準備一些水要給現場空服員職業工會的成員，希望大家注意自己的健康，不要中暑了！

劉士豪隨即話鋒一轉指出，希望繼續促成雙方上談判桌談判，「畢竟罷工不是主要的目的，真正能夠談到比較好的團體協約，才是勞資雙方團體協商當中最重要的目的」，21日到場除了慰問工會之外，也會進去與長榮公司談一談，是否還有折衷方案可讓兩方繼續商談。

▲長榮罷工空服員持續靜坐抗爭。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航空空服員在南崁總公司搭起棚架準備長期靜坐爭取權益。（圖／記者沈繼昌攝）

至於工會幹部稱若無新方案就不協商，劉士豪回覆，「我沒說不陪他玩，有先問他們願不願坐下來協商，是工會強調若沒有新方案，就不協商」。

劉士豪指出，工會成員說下午4點半要召開記者會，他有問有沒有約定時間協商？但現場大家都看到，都沒有回應，他積極想促成勞資雙方協商，沒有不陪他們玩，今天來也是這個目的，希望有機會促成談判，找出共同解決方案來進行。

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