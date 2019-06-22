長榮機師現身罷工現場全體合唱「隱形的翅膀」　空姐邊唱邊哭

記者徐溱謐／桃園報導

空服員罷工進入第3天，長榮機師梁學賢「梁老師」上午到南崁罷工靜坐現場，對空服員喊話，並帶著大家一起高唱「隱形的翅膀」，希望透過歌聲表達支持空服員。

▲長榮空服員在南崁總公司靜坐罷工，機師梁學賢「梁老師」到場聲援。（圖／記者林敬旻攝）

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梁老師抵達現場，罷工靜坐的空服員高聲歡呼，對於網路上針對空服員的酸言酸語，他表示始終覺得自己沒有挺錯人，「我覺得你們的自制力真的很好，沒有人上去回嘴，就算有人上去講，也都是給他們勞工教育。」空服員從考試、培訓到執勤需要經過非常長的時間，他認為網友們不應該以「不爽不要做」來否定空服員罷工爭取權利。

▲梁老師帶著空服員們一起唱「隱形的翅膀」，表達對空服員執勤的心情。（圖／記者林敬旻攝）

梁老師接著邀請現場所有空服員拿出手機，一起合唱張韶涵的「隱形的翅膀」，「每一次，都在徘徊孤單中堅強，每一次，就算很受傷也不閃淚光，我知道，我一直有雙隱形的翅膀，帶我飛 ，飛過絕望。」梁老師希望用歌詞把空服員在空中執勤的心情唱出來，不少空姐唱到眼眶泛淚。

▲長榮空服員邊唱邊哭。（圖／記者林敬旻攝）

梁老師在現場說，「報告長官，我們很渺小，我們有一雙隱形的翅膀，可能隨時都會不見，可是我們很認真，不管任何一趟的飛行，無論是對乘客或是你們搭免費機票，我們都很認真伺候你們，我們希望每趟旅行都安全平安，願望不大，沒有很貪心，只希望有一個尊重、和諧、善待，我們的工作環境。」

最後他也提醒大家，希望罷工和平落幕，工會會員之間要團結，不可以分裂，也說「如果長榮航空是我們的夫家，空服員職業工會就是娘家。」

▲梁老師講到最後，情緒激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

對於桃園市空服員職業工會發動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。