再謝賴清德！蔡英文談蔡蘇配、蔡燦配：不是喜不喜歡 是可不可能

▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選落幕，由總統蔡英文擊敗前行政院長賴清德，將代表民進黨參加2020組統大選，小英副手人選也讓外界相當關注。蔡英文21日受訪時再次感謝賴清德，透過初選凝聚民進黨支持者，至於桃園市長鄭文燦是否擔任副手，蔡英文說，不是她喜不喜歡的問題，而是可不可能的問題。

針對「蔡蘇配」或「蔡燦配」喜歡哪一個，蔡英文笑答，這不是她喜不喜歡的問題，她必須要講一下，這是可不可能的問題，因為對方擔任市長，她再重申，初選之後黨會好好思考，在適當時機提出最佳組合。

至於行政院長蘇貞昌透露有跟賴清德聯繫，對方稱有意願幫忙，蔡英文說，她很感謝賴錢院長跟她一起走過初選，讓社會大眾觀察到民進黨是一個民主的政黨，一起經歷初選後，過程中也凝聚民進黨的支持者，更加關心台灣的未來。

蔡英文強調，她非常感謝賴清德，也相信他是黨內非常重要的資產，未來將在大選扮演重要的角色，黨會在適當時機提出最佳組合。

此外，談及跟黨部主委吃飯時拿出民調數據，顯示自己在候選人中是領先位置，蔡英文回應，民調還是參考，重要的是趨勢，從趨勢確實可以看到執政成績一一展現，蘇內閣讓民眾相當有感，民眾對執政團隊的肯定度是一直提升的。