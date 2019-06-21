市長做得好不好？陳其邁提醒韓國瑜：登革熱勿頭痛醫頭、腳痛醫腳

▲陳其邁、韓國瑜。（圖／記者洪靖宜、林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁近日南下高雄，陪同高雄市長韓國瑜一起視察登革熱疫情，不過，韓國瑜在過程中湊耳問向陳其邁登革熱爆發原因的影片卻在網路瘋傳，引起外界質疑韓國瑜作為市長卻似乎對疫情不太了解。陳其邁21日受訪時化身「陳醫師」，超專業講解登革熱疫情，他強調，市長做得好不好，其實看數字就知道。

陳其邁表示，自己是醫師同時也是公共衛生專家，當天韓國瑜問他有關防疫的問題，他回答韓國瑜，高雄市疫情擴散部分需要跨局處整合，希望高雄市以病媒蚊指數做社區動員，進一步把防疫功課做好。他解釋，登革熱是環境病，跟環境有絕對的關係，高雄又在北迴歸線以南，埃及病媒蚊比例比較高，病媒蚊喜歡住在市區，有瓶瓶罐罐的地方更容易孳生，大雨過後一定要特別注意，當天視察地點旁邊有交流道、殯儀館、高中、菜市場等，環境相當複雜，他特別提醒韓國瑜要注意環境相關細節。

陳其邁指出，他記憶中前年高雄市第一個本土病例是在楠梓區、去年應該是前鎮區、今年則是三民區，防疫最重要的還是病媒蚊防疫，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，最近境外案例又增加，有點類似火柴點到汽油桶，過去幾年疫情都在八九月，十月十一月會大流行，如果四處擴散就不得了了，他提醒韓國瑜一定要上緊發條，不可輕忽登革熱。

針對韓國瑜是否了解疫情，陳其邁說，這應該要去問韓國瑜，自己身為公衛專家，對於登革熱就是嚴肅看待，絕對沒有藍綠，扯到黑韓等等都扯太遠了，不是面對疫情的態度，他再強調，處理登革熱就是要看病媒蚊指數，進一步做相關處理，至於市長做得好不好，看數字就知道。

陳其邁強調，第一線防疫人員很辛苦，流了很多汗，他不希望口水掩沒汗水，與其政治攻防，不然中央地方通力合作，希望全面落實登革熱防疫工作。