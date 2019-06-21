民進黨初選蔡賴廝殺激烈　柯文哲轟：既不民主、也不進步

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨內初選最終由總統蔡英文過關，台北市長柯文哲21日專訪時被問到怎麼看蔡英文在民進黨內初選過關時，直言這次民進黨的初選，「既不民主、也不進步」。他表示，從蔡英文角度來看，她被賴清德偷襲；若從賴清德角度來看，「啊妳就掌握中常會啊，投票規則、時程、投票方法都照你方法」。柯直言，所以老實講，「我覺得雙方立場來講都覺得對方有錯。」

柯文哲日前接受議員高嘉瑜的「我要當選」節目專訪，過程中大談對民進黨內初選的看法。柯文哲認為，以蔡英文的角度來看，她覺得賴清德是偷襲，「你要選就早點講，包括你要辭掉行政院長職位什麼的」；但以賴清德角度來講，妳就是掌握中常會啊，那投票規則、時程、投票方法都照妳的。

「所以老實講，我覺得雙方立場來講都覺得對方有錯。」柯文哲說，以第三者眼光來看，當然自己不是民進黨，不要去干涉到人家的選舉，最重要的是選完賴清德也不講話，那就算了，自己都不講話乾我什麼事情，「我覺得這場初選，就第三者來看，既不民主也不進步。」

高嘉瑜問到，是否認為賴清德確實受到委屈？未來民進黨支持者會不會因此無法整合？柯文哲說，民進黨在過去歷史上吵吵鬧鬧，但到選前都還是相當有效的整合，「所以我覺得還有7個月的時間，應該還是會有效整合」，有時候8%、12%沒辦法你就放棄，但是大勢還是會整合。

另外，民進黨內初選民調也特別納入柯韓，其中，蔡英文的民調大勝你，準不準？柯文哲說，民調是這樣，如果以自己念過統計學，會覺得那個很怪，「因為這樣，在一個母群體裡面，你每次抽3000個出來，然後有3個數字，有3個平均值，其實還有第4個，因為有三個候選人還有一個不表態的，然後如果你做5次，變異數太低，其實我大概估計一下，那機率很低。」

柯文哲說，一般來講，民調他自己會看趨勢，不會看絕對數字，「因為機構效應很明顯，所有民調都有很明顯的機構效應，所以看趨勢是可以。」

至於選不選總統對蔡英文是利是弊？柯文哲直言，這一直在變化，「因為事實上一開始在3、4個月前，民進黨一直在引誘我出來選，因為那時候她處於一個不利的狀態。」

