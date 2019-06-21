婚後0改變！超愛的餅乾賣光...金牛男「霸氣變一箱」送老婆　過來人秒懂

▲家附近的超商都賣完了，金牛男直接跟餅乾公司訂一大箱。（圖／翻攝自戀愛公社）

網搜小組／綜合報導

「到底他是寵妻還是金牛座固執？」一名女網友表示，和先生交往時，只要想吃什麼，對方拚了命也會帶她去吃，重點是婚後老公疼她的舉動，完全沒有減少，讓她非常感動。文章釣出一票金牛座的朋友，及他們的另一半，除了大力認證外，也分享超閃的幸福日常。

女網友在「戀愛公社」提到，交往期間，只要她想吃什麼食物，先生上刀山下火海都在所不惜，「就是一定帶我找到想吃的東西為止，哪怕是再遠也會去，如果半路中我說，不然我們去吃別的，他就會說...妳不是想吃，想吃我們就去吃。」

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▲老公婚後一樣疼她。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

感人的是，丈夫在婚後，並沒有因為角色的轉換，而變了一副嘴臉，依舊把她捧在手心上疼，原po笑說，「之前他在超商買了一款餅乾，我吃了之後覺得很涮嘴，但去附近的超商問，都是沒進貨或已賣完，我老公就直接聯絡他們公司訂一箱過來了。」

看完她對金牛座老公的敘述，不少金牛座的另一半也附和道，「我家也是金牛，我從交往到結婚，幾乎沒有做過家事，我說哪裡看起來好好玩，哪個好好吃，他一放假東西立馬準備好帶我去吃去玩」、「金牛座真的很寵另一半，但是鑽牛角尖也是一流」、「我記得我曾經隨口說說想去哪裡，那時候老公任務比較多沒辦法帶我去，結果過了好一陣子，我自己都快忘了，他卻把我的話記在心上，而且去實踐」。

▲她想吃什麼，老公使命必達。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

當然，也釣出不少金牛座朋友笑回，「金牛座霸氣、帥、很寵女人，喔...我是說我自己」、「金牛會為了值得的人付出，但對自己蠻摳的。我之前一個想追的對象拿洋裝跟我討論，她說喜歡...我5分鐘內就線上下單，2天後衣服就送到她家了」、「金牛真的會這樣」、「終於有人看見金牛的好了，不然都叫我們甘蔗」。

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