「你憑什麼沾爸爸的光」社工師曝悲劇巧合：他的行為，是父母對待他的方式

▲世新男不斷嘲諷，言語攻擊。（圖／翻攝當事人臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

世新大學男學生夜衝宿舍霸凌一事，鬧得沸沸揚揚，而被連帶肉搜的父母也現身喊話，直言「你憑什麼沾爸爸的光」、「讓我們家人與相關事務都連累受到攻擊，這是不公平的」。從片段的言語中，劉姓社工師反思這起事件的巧合點，發現「霸凌者的行為表現，正好是他父母如今對待他的方式。」

「你憑什麼沾爸爸的光」母親一句話，在劉姓社工師看來，不僅是質疑他的行為，潛台詞也表述這玷污了哥哥、爸爸的光輝，用「社會的累贅」來描述一個人，彷彿一起事件裡就只有極端的兩種意義—對社會有貢獻V.S.社會的累贅，而這一句話也「消失了」她兒子的其餘存在價值。

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▲世新男的行為，正好是父母如今對待他的方式。示意圖，與本文無關。（圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

同時，父親也喊冤，「讓我們家人與相關事務都連累受到攻擊，這是不公平的......」，一席話的背後，強調兒子應自己擔負全責，不該連累家人，無形中「消失了」他與兒子的關係，及陪伴兒子從錯誤中學習成長的親情。

回過頭來看，男同學在廁所刻意忽略受害者，用關燈「消失」他的存在；而後闖入寢室，指責受害同學衣著是在性騷擾他，是「消失」對方的私領域；接著拿家人的法律專長來比較，則「消失了」同學的學習努力；並以羞辱性別氣質，「消失」其主體性與社會價值；最後打一則無關痛癢的道歉文，「消失了」他的創傷。

▲他貶低對方，來追求自己的存在價值。（圖／翻攝當事人臉書）

劉姓社工師表示，「如今男同學的行為，以主流與成就來衡量人的價值，並採取行動貶低對方，以追求自己的存在價值，顯然不是他自己發明的。父母總以為自己是好意的，就像男同學那種告誡式勸進的語氣。兩個隱藏的悲劇，是他父母如今語言形成的過程。」

從LineToday的新聞連結裡，劉姓社工師發現，排名前三的都是在稱頌男同學媽媽「好棒」、「明理」，沉浸在把霸凌者推上「社會累贅」懸崖的暢快裡，「但我喘不過氣來，因為他們一家其實是社會裡許多家庭的樣態，只是輪流上台以及媒體關注度的差異。請試著想像，一個人犯了錯，全世界（誇飾法）連父母都公開背棄他，竟只有受害同學給予了一個原諒的機會，可能成為他『唯一』的溫暖。」

這文章不是為誰解套，也不是追究連帶責任。而是從實際發生的事情裡看見這些巧合。也當然，這文章只是從媒體報導的表面文字作為線索，不一定符合當事人實際狀況。他也向《ETtoday新聞雲》記者提到，「這文章是一個思考的過程，不是評論對錯、歸咎、尋找原因或懲罰。」

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▼霸凌示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）