峇里島員工旅遊！護理師妻一早「解放比基尼」美炸　他1打2怨念深...萬人讚爆

▲正妹老婆（中間）的比基尼照太辣了。（圖／葉志米授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「我也想去曬太陽啊！」一名人夫表示，老婆前天去峇里島員工旅遊，而乖乖在家帶孩子的他，一大早就收到炫耀照，怨念油然而生。不過，上萬網友看完養眼照，一致認為他炫耀的成分比較高，同時也羨慕大喊，「老婆好正啊」、「你老婆身材超好」。

葉志米向《ETtoday新聞雲》記者提到，老婆的職業是護理師，前天她們到峇里島展開5天4夜的員工旅遊，至於他則留在台灣照顧2個孩子，「一早起床就收到令人生氣的照片，我老婆是中間的那位炫耀鬼。」

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▲這個腹肌好美。（圖／葉志米授權引用）

從照片中可見，葉太太臉蛋甜美外，那雙細長美腿、川字腹肌和小蠻腰，更是羨煞一票人，一點也不像是2個孩子的媽。葉志米透露，妻子平時洗澡前會深蹲，睡前再交叉抬腿，「我覺得最主要是她生活正常，不菸不酒不宵夜，也都會睡滿8-9小時，熬夜就會胖。」

而照片po出後，也狂吸1.7萬人按讚，網友們紛紛笑回，「她兩個，你也兩個公平」、「這身材也太誇張了」、「同樣是女生，羨慕無誤」、「爸爸也想跟去~」、「感覺你才是炫耀鬼」、「整個公司都美女」、「炫耀老婆文」。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）