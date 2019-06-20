小7買新雪糕...「結帳99元」傻眼了　網一看急扛整箱回家：值得，真的不貴！

▲網友在小7買了一支99元雪糕。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

7-ELEVEN與GODIVA今（2019）年再次攜手，推出「GODIVA 夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，近日引起搶購熱潮。今日有男網友逛超商時，看了冰櫃有新品包裝就下手，結帳時才知道1支要99元，著實嚇了一大跳；不過多數民眾認為這價位親民又佛心，甚至有人曬照扛了一整箱。

湯姓男網友19日下午在「爆廢公社」發文，他逛7-11時拿了一支外觀典雅的新品雪糕，到櫃台結帳時一刷傻眼了，居然要99元，「到底是物價問題，還是真的好吃？」

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照片貼出後，網友一看包裝上的英文GODIVA，直呼這價位很正常，「這牌子這樣100（元）算便宜了」、「這個牌子的巧克力一小顆就要80（元）了」、「如果你嫌貴那換我跟你買」、「GODIVA本來在台灣就是定位為較高單價的百貨專櫃品牌」、「限量是殘酷的」、「正常價格，不知道GODIVA就是巧克力界的LV嗎？」。

不少網友一上市就衝搶嘗鮮一波，甚至有人扛了整箱回家，多數人給了好評，「今天被請兩隻（支），真心覺得不錯吃」、「吃完是還不錯啦，但是有點甜，他可以再苦一點」、「可是真的好好吃」、「好吃啊，99元很值得。」

▲多數網友給這次限定商品好評，甚至「爆買」一箱。（圖／翻攝爆廢公社）

看到網友們討論熱烈，湯男隔了2小時更新文章，分享完食流心雪糕的心得，購買前失去1張鈔票的心痛一掃而空，「真的不錯吃，99元不貴、有價值，好吃！」不過他也表示，若是拿來和另一冰品大廠相比，他更喜歡哈根達斯一些。

本站17日新聞〈「爆漿流心GODIVA雪糕」小7限量25萬支〉報導，小7繼2018年與GODIVA聯手推出巧克力慕絲蛋糕後，今年雙方再度合作推出「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，其夏威夷果仁黑巧克力雪糕外殼，搭配中心的黑巧克力流心，連GODIVA專門店也買不到，每支售價99元，全台限量25萬支。

至於全家便利商店則推出「彈珠汽水霜淇淋」，使用兒時柑仔店冰鎮後的彈珠汽水外，再添加檸檬汁調合出微酸微甜的平衡口感，霜淇淋還呈現粉嫩湖水藍色，將於6月17日至19日搶先在北中南20家店販售，20日全台正式開賣，新品價39元。

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