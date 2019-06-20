韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓酒駕　女粉絲「被市長攔查」大驚

▲韓國瑜直播巡視高雄街頭，一路騎車被載趴趴走。（圖／翻攝自臉書直播／韓國瑜）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市長韓國瑜20日晚間在臉書開直播，以騎車方式巡視路平、酒駕，全程長達18分鐘。期間，韓國瑜遇到許多人打招呼「市長好」，都一一熱情回應，經過警方酒駕臨檢時，也特別下車關心，引發網友熱議。

韓國瑜近日透過臉書「市長忙什麼」系列頻開直播，要打破無心市政的傳言。稍早，韓國瑜特地請人騎車雙載，沿路直播巡視市區狀況，後來途遇臨檢酒駕，不僅親自勉勵警方辛勞，還陪警方一起執勤，順道向市民打招呼。

▲韓國瑜途中遇到警方酒測臨檢，親自下車關心執勤狀況。（圖／翻攝自臉書直播／韓國瑜）

當時許多人搖下車窗，一看是韓國瑜，是又驚又喜，紛紛直呼「市長好！」、「凍蒜！」還有女粉絲遞出2個小紙扇，希望韓國瑜收下，讓他樂得開懷，笑說「這麼可愛，還送我扇子。」

韓國瑜表示，有幾個縣市天氣比較炎熱，大家火氣比較大，有時候喝點冰啤酒，一不注意就多喝了幾杯，但若又開車或騎車，對其他用路人來說是不公平的，所以他要懇切地拜託市民朋友「開車不喝酒，喝酒不開車」，尤其高雄正在力推觀光旅遊，「我們自己要先做好」。

粉專小編表示，由於收音設備有些狀況，影片前半段聲音並不清楚，還請市民朋友們見諒，「最重要的是，大家要記得開車不喝酒、喝酒不開車。」

▼女粉絲送紀念扇，韓國瑜樂壞。（圖／翻攝自臉書直播／韓國瑜）

▼有韓粉在直播下方貼出今年2月的對話截圖，感動表示市長真的聽進去了。（圖／翻攝自臉書直播／韓國瑜）