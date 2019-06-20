張亞中承諾軍公教年金一毛不少　呼籲選民從今起「非藍不投」

▲國民黨總統參選人張亞中出席「八百壯士紀實」新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

反年改團體「八百壯士」20日重返街頭搭起帳篷在立法院前舉行新書發表會，國民黨主席吳敦義、鴻海集團董事長郭台銘、孫文學校校長張亞中、前國民黨主席洪秀柱等人都到場助陣。張亞中表示，從今天開始不再是非郭、非韓或非朱不投，也不是非張亞中不投，為了救中華民國，奉勸大家從今天開始「非藍不投」，並當場承諾當選總統後「軍公教的年金一毛都不會少」。

本次新書發表會除軍公教警消勞團體，國民黨主席吳敦義、前黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明，還有國民黨5名總統參選人，包括郭台銘、周錫偉、張亞中等人都到場助陣。

張亞中表示，這一年多以來他在很多不同場合辦記者會，處處呼籲要找回軍人們的尊嚴，因為「今天不是錢的問題、破產是假議題」。他質疑，假如今天軍公教是民進黨自己人，他們會這樣對付軍公教嗎？假如民進黨真正在乎自己人的尊嚴，會如此對待軍公教朋友嗎？張亞中批評，今天民進黨政府就是在摧毀中華民國最核心的支持者，這是一個中華民國要不要改變為台灣共和國的神聖議題。

張亞中也當場承諾，假如有一天他能夠順利當選總統，「軍公教的年金一毛都不會少」，因為這不只是對軍公教普通的尊重，而是中華民國立國的尊重。

張亞中也強調，從今天開始不再是非郭、非韓或非朱不投，也不是非張亞中不投，為了救中華民國，奉勸大家從今天開始「非藍不投」。