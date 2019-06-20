影／開直播大吐苦水！　韓國瑜「到行政院像丐幫一樣」：搞得好像我是大草包

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高雄市長韓國瑜和衛生局長林立人、環保局長袁中新，20日在臉書開直播討論登革熱、愛河議題，過程中他也忍不住大吐苦水表示，「網路上剪輯把我搞得像大草包一樣」、「我到行政院去真的像丐幫一樣」。

▲韓國瑜開直播大吐苦水。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜表示，「我覺得現在就是對高雄市、對我韓國瑜，很多人喜歡剪（影片），剪了以後去放，像自由經濟貿易區我們答了10幾分鐘，結果剪了40秒，我去行政院開會，行政院蘇院長叫我去開，我就去了，我拜託他們幫我們高雄市建設，從頭到尾一個多小時，沒有一個部長被照，只有我一個，兩支攝影機對著我，然後就到網路上修理」。

韓國瑜還表示，「有人要黑我，所以剪了一個剪輯，好像我是大草包一樣」而他表示，「網路上要黑，要剪貼來批判我，我也沒辦法，為了對高雄市登革熱疫情有幫助，我不好意思講，我真的是忍了一肚子辛酸啊！我到行政院去，真的像丐幫一樣，發給我錢我真的非常感謝，我從來沒有一句酸言酸語，這種口水戰對高雄沒有幫助」。

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