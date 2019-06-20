　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／開直播大吐苦水！　韓國瑜「到行政院像丐幫一樣」：搞得好像我是大草包

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜和衛生局長林立人、環保局長袁中新，20日在臉書開直播討論登革熱、愛河議題，過程中他也忍不住大吐苦水表示，「網路上剪輯把我搞得像大草包一樣」、「我到行政院去真的像丐幫一樣」。

▲▼ 開直播大吐苦水！　韓國瑜「到行政院像丐幫一樣」：搞得好像我是大草包 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜開直播大吐苦水。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜表示，「我覺得現在就是對高雄市、對我韓國瑜，很多人喜歡剪（影片），剪了以後去放，像自由經濟貿易區我們答了10幾分鐘，結果剪了40秒，我去行政院開會，行政院蘇院長叫我去開，我就去了，我拜託他們幫我們高雄市建設，從頭到尾一個多小時，沒有一個部長被照，只有我一個，兩支攝影機對著我，然後就到網路上修理」。

韓國瑜還表示，「有人要黑我，所以剪了一個剪輯，好像我是大草包一樣」而他表示，「網路上要黑，要剪貼來批判我，我也沒辦法，為了對高雄市登革熱疫情有幫助，我不好意思講，我真的是忍了一肚子辛酸啊！我到行政院去，真的像丐幫一樣，發給我錢我真的非常感謝，我從來沒有一句酸言酸語，這種口水戰對高雄沒有幫助」。

【更多新聞】

模範生開嗆！韓國瑜下秒「伸左手撥開」網罵翻　市府回應了：當成自己小孩

「長男次男」被冒充！假冒者狂酸：垃X老人　韓粉截圖罵爆他...結果超糗

影／全盲又失聰！他「沒有家人」白天復健、晚上擺攤　曾迷失在馬路淚喊：救命

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：韓國瑜,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

餵羊意外發現秋行軍蟲侵台！　蘇貞昌頒獎「無名英雄」：非常謝謝！

立院修法擋退將登陸　陸委會澄清：禁止妨礙國家尊嚴行為

韓國瑜「用自己的屁股感受」　視察高雄路平顛兩次、咚咚兩聲

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓酒駕　女粉絲「被市長攔查」大驚

「證明」有在做事？　韓國瑜1天開6場直播「市長忙什麼」

韓國瑜偕網紅邵阿咩逛夜市　「人潮多一成」攤販樂賺韓流財

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

餵羊意外發現秋行軍蟲侵台！　蘇貞昌頒獎「無名英雄」：非常謝謝！

立院修法擋退將登陸　陸委會澄清：禁止妨礙國家尊嚴行為

韓國瑜「用自己的屁股感受」　視察高雄路平顛兩次、咚咚兩聲

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓酒駕　女粉絲「被市長攔查」大驚

「證明」有在做事？　韓國瑜1天開6場直播「市長忙什麼」

韓國瑜偕網紅邵阿咩逛夜市　「人潮多一成」攤販樂賺韓流財

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

曹格16歲「沒整形照片」曝光！　圓臉小眼睛…哀怨：同學都叫我pizza face

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

網傳裝雞排的「防油紙袋」易致癌？　食藥署出面澄清了

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

「這飯店的哺乳室設計很其怪」　她被騙進密室慘遭性侵

巨石強森加入漫威演誰？　《復仇者4》導演「高EQ回答」讓本尊爽翻

2020總統選舉追蹤調查

蔡英文總統與前行政院長賴清德歷經近3個月的民進黨總統初選之爭，民調結果蔡英文將代表民進黨角逐2020年的總統大選，這份對比式民調結果也顯示，蔡英文支持度均勝過國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲。《ETt..

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

政治熱門新聞

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓..

「證明」有做事？　韓國瑜1天開..

模範生開嗆！「韓國瑜伸左手」驚..

韓國瑜視察高雄路平　「用自己的..

統促黨口誤「CNN關閉中天」　..

韓國瑜逛夜市　「人潮多一成」攤..

長榮罷工　劉士豪焦急喊：等一下

郭酸讀大學花爸的錢　蔡英文苦笑..

郭台銘力挺「反年改」八百壯士　..

回擊！吳敦義下令動員全黨7/7..

發現秋行軍蟲入侵　蘇貞昌頒獎民..

開直播大吐苦水！　韓國瑜：搞得..

租金補貼試辦「婚育家庭最高5千..

國民黨7/7上凱道抗議沒收公投..

更多熱門

相關新聞

美麗島民調／蔡英文領先韓郭柯

2020總統大選，民進黨19日正式提名總統蔡英文力拚連任，據美麗島電子報20日發布最新民調顯示，蔡英文在桃園的支持度領先，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、鴻海董事長郭台銘則緊追在後。

高雄金獅湖市場　又1攤商染登革熱

求助化學兵被爆沒申請？　韓國瑜：要先溝通

高捷監察人惹議　友人：中華郵政董事長也沒背景

無有效解毒劑！衛福部：支持農委會禁用巴拉刈

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦出血！

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面