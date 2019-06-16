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隊友高喊「選總統、凍蒜…」　朱立倫桃園見面會氣勢如虹

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▲朱立倫桃園見面會氣勢如虹。（圖／擷取自朱立倫臉書）

▲朱立倫桃園見面會氣勢如虹。（圖／擷取自朱立倫臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取國民黨提名參選2020總統大選的前桃園縣長朱立倫，16日下午抵中壢區龍岡集會所與「桃園朱隊友」舉行見面會，受到支持者一路簇擁，高喊「選總統、朱總統凍蒜」，並高舉「氣度哥是你、朱總統…」文字加油棒。朱立倫對於媒體問他，韓國瑜今天也來桃園看法，笑回：大家都是藍軍的一分子，希望不要再分彼此。

朱立倫在桃園中壢區龍岡集會所，與「桃園朱隊友」舉行見面會活動，約莫在二個多禮拜前即已敲定好，巧合的是這場下午2點的見面會活動，同樣爭取國民黨提名參選2020總統大選的高雄市長韓國瑜，也在上午11時臨時通知媒體，韓因明天生日，下午4點抵大溪頭寮謁陵前總統蔣經國「向經國先生學習」。

▲朱立倫桃園見面會氣勢如虹。（圖／擷取自朱立倫臉書）

▲朱立倫桃園見面會氣勢如虹。（圖／擷取自朱立倫臉書）

朱立倫表示，今天桃園舉辦朱隊友見面會，沒有任何動員，只透過LINE，就有許多熟悉的老朋友、老同事、議會的朋友，還有親戚、老師、同學站出來力挺，讓他感受桃園鄉親，真熱情！

▲朱立倫桃園見面會氣勢如虹。（圖／擷取自朱立倫臉書）

▲▼朱立倫桃園見面會，昔日老朋友、老同事…紛紛現身力挺。（圖／擷取自朱立倫臉書）

▲朱立倫桃園見面會氣勢如虹。（圖／擷取自朱立倫臉書）

而桃園是他的家鄉，也是他從政的起點，他踏入政治的前11年都在桃園服務，桃園鄉親對他的提攜與照顧，他更是一刻不敢忘記。不要忘記服務的熱情，不要忘記自己堅持的信念！▲朱立倫桃園見面會氣勢如虹。（圖／擷取自朱立倫臉書）

看到朱隊友們的真心相挺，讓他更有信心，堅持理念、繼續打拼。籲請支持者7月8日到7月14日電話民調，支持行政資歷最豐富、最會做事的朱立倫，一起找回台灣理性的力量！

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關鍵字：2020大選,總統初選,國民黨,朱隊友,朱立倫,桃園見面會

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