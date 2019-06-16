公投將與大選脫鉤　黃士修：台灣《公投法》送終

▲立法院表決李進勇人事案引爆爭議。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院將於週一（17日）召開臨時會，預料執政的民進黨團強行通過公投再修正案，包括強制要求連署附具身分證影本及公投不得綁大選等。對此，「以核養綠」公投領銜提案人黃士修展開「反惡法 • 救公投」行動，痛批民進黨將《公民投票法》修定得更加嚴格，「香港逃犯送中，台灣公投送終」。

「以核養綠」公投領銜提案人黃士修及曾推動「罷昌案」的安定力量副執行長毛嘉慶，15日晚間10時在立法院外展開第一波的「絕食」抗議行動。前副總統呂秀蓮16日晚間6時召開記者會聲援，抗議民進黨團可能強行通過的公投修法「惡法」。呂秀蓮及相關團體當天上午9時30分還將在立法院中興大樓舉行聯合記者會。

「反惡法 • 救公投」抗爭行動有三大訴求，包括要求公投應綁大選、反對連署附具身分證影本，同時應設置公投專責機構。黃士修表示，現在正值香港反送中運動之際，社會大眾群情激憤，卻忽略發生在台灣的大事，香港逃犯送中，台灣公投送終，「如果你對香港發出不平之冤，請你也對台灣發出正義之聲。如果你對共產黨的司法有深刻不信任，請你也對民進黨的惡法展開具體行動」。

他指出，香港立法會延後二讀，香港特首無限期暫緩修法。台灣立法院能做到嗎？我國總統難道不如香港特首？我們又有什麼臉嘲笑中共專制？台灣必須是民主的基地，這塊土地上有自由的養份，公民能直接展現意志告訴政府，我們不要某條法律和政策。我們成功了第一次，然後政府就急著拉下專制的鐵幕。

他痛批，有些人開始自我閹割，鼓吹公投無用論，期待從天上掉下來的政黨輪替，卻沒看到執政黨挾著國會多數，全黨上下動員封殺公投這個最具威脅性的武器。因為在檯面下的利益，和檯面上的民意，並不站在同一邊。怕選輸，改規則，投到贏，這就是英派把持的民主進步黨，對民主和進步價值最深刻的背叛。

他表示，民進黨完全執政三年多，鼓吹放寬多年的集會遊行法至今未修，卻要在臨時會處理爭議極大的公投法修正草案。民進黨團將公投法列在第一大類「強化國安」第一重要的法案，表示公投若綁大選會造成國安危機。除了黨國一體的政權保衛戰思維，我想不到合理解釋。

他說，黨團三長柯建銘、管碧玲、鄭運鵬，也下令召回選區立委全力動員。從來沒開過任何一場公聽會，就要背叛民主進步黨許多前輩，用今上黨意踐踏他們一生的心血。他實在很想問柯總召，高層交辦下來這種爭議法案，「你難道沒有懷疑過黨其實有做民調，基層民眾真的能接受公投被脫鉤大選嗎？」

▼毛嘉慶(左)、黃士修(中)、張亞中(右) 。（圖／翻攝以核養綠臉書）