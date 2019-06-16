　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投將與大選脫鉤　黃士修：台灣《公投法》送終

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院表決李進勇人事案。（圖／記者徐政璿攝）

▲立法院表決李進勇人事案引爆爭議。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院將於週一（17日）召開臨時會，預料執政的民進黨團強行通過公投再修正案，包括強制要求連署附具身分證影本及公投不得綁大選等。對此，「以核養綠」公投領銜提案人黃士修展開「反惡法 • 救公投」行動，痛批民進黨將《公民投票法》修定得更加嚴格，「香港逃犯送中，台灣公投送終」。

「以核養綠」公投領銜提案人黃士修及曾推動「罷昌案」的安定力量副執行長毛嘉慶，15日晚間10時在立法院外展開第一波的「絕食」抗議行動。前副總統呂秀蓮16日晚間6時召開記者會聲援，抗議民進黨團可能強行通過的公投修法「惡法」。呂秀蓮及相關團體當天上午9時30分還將在立法院中興大樓舉行聯合記者會。

「反惡法 • 救公投」抗爭行動有三大訴求，包括要求公投應綁大選、反對連署附具身分證影本，同時應設置公投專責機構。黃士修表示，現在正值香港反送中運動之際，社會大眾群情激憤，卻忽略發生在台灣的大事，香港逃犯送中，台灣公投送終，「如果你對香港發出不平之冤，請你也對台灣發出正義之聲。如果你對共產黨的司法有深刻不信任，請你也對民進黨的惡法展開具體行動」。

他指出，香港立法會延後二讀，香港特首無限期暫緩修法。台灣立法院能做到嗎？我國總統難道不如香港特首？我們又有什麼臉嘲笑中共專制？台灣必須是民主的基地，這塊土地上有自由的養份，公民能直接展現意志告訴政府，我們不要某條法律和政策。我們成功了第一次，然後政府就急著拉下專制的鐵幕。

他痛批，有些人開始自我閹割，鼓吹公投無用論，期待從天上掉下來的政黨輪替，卻沒看到執政黨挾著國會多數，全黨上下動員封殺公投這個最具威脅性的武器。因為在檯面下的利益，和檯面上的民意，並不站在同一邊。怕選輸，改規則，投到贏，這就是英派把持的民主進步黨，對民主和進步價值最深刻的背叛。

他表示，民進黨完全執政三年多，鼓吹放寬多年的集會遊行法至今未修，卻要在臨時會處理爭議極大的公投法修正草案。民進黨團將公投法列在第一大類「強化國安」第一重要的法案，表示公投若綁大選會造成國安危機。除了黨國一體的政權保衛戰思維，我想不到合理解釋。

他說，黨團三長柯建銘、管碧玲、鄭運鵬，也下令召回選區立委全力動員。從來沒開過任何一場公聽會，就要背叛民主進步黨許多前輩，用今上黨意踐踏他們一生的心血。他實在很想問柯總召，高層交辦下來這種爭議法案，「你難道沒有懷疑過黨其實有做民調，基層民眾真的能接受公投被脫鉤大選嗎？」

▼毛嘉慶(左)、黃士修(中)、張亞中(右) 。（圖／翻攝以核養綠臉書）

▲▼ 黃士修,毛嘉慶 。（圖／翻攝以核養綠臉書）

ET快訊
林志玲美國蜜月結束！　AKIRA被追問「幸福嗎」靦腆回應了
午後對流旺盛！中南部6縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

關鍵字：公投法,國民黨,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批蔡英文逢中必反！　朱立倫：兩岸之間的善意很重要

國民黨初選互打　吳敦義以川普為例：難道會溫良恭儉讓？

獨／「夫人牌」來了！曾馨瑩17日回南投娘家　合體郭台銘

民進黨初選烏龍加權？民調專家驚訝「賴清德竟任人擺佈」

公投將與大選脫鉤　黃士修：台灣《公投法》送終

「我是2020最好選擇」　蔡英文：感謝賴清德民主風範

批蔡英文逢中必反！　朱立倫：兩岸之間的善意很重要

影／38秒KTV露鳥片曝光…酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

黃光芹再撰文「他寧可負天下人」　韓國瑜：喝酒聊天的內容都不評論

登革熱防治費用5300萬元　韓國瑜：請中央盡快撥款

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

韓粉發功動起來！自製Q版周邊 湧雲林高喊「韓國瑜凍蒜」

韓國瑜雲林造勢 熱情感動李佳芬 掩面報哭：委屈抹黑都值得了

公投將與大選脫鉤　黃士修：台灣《公投法》送終

「我是2020最好選擇」　蔡英文：感謝賴清德民主風範

批蔡英文逢中必反！　朱立倫：兩岸之間的善意很重要

影／38秒KTV露鳥片曝光…酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

黃光芹再撰文「他寧可負天下人」　韓國瑜：喝酒聊天的內容都不評論

登革熱防治費用5300萬元　韓國瑜：請中央盡快撥款

蔡英文追上韓國瑜！　網路正面聲量只差1％

影／被指刻意反一國兩制救聲勢　韓國瑜：兩個月前已摸著良心拒絕

三個前女友＋老婆全同場　羅大佑坦然：男人要誠實懺悔

影／國民黨初選互打　吳敦義以川普為例：難道會溫良恭儉讓？

不斷更新／潘威倫首局就遇亂流　1局完桃猿6：0統一獅

止咳藥水喝不停恐致命　藥師提「4大戒斷症狀」你可能成癮了

中職／前桃猿洋投給建議　冠猛直球不怕打

牧羊犬玩疊疊樂懸10秒　突開外掛「連抽3根」一臉淡定

無尾熊忘情「仰天求偶叫」...下秒被口水嗆到！腦羞轉頭：你笑啥？

男童被「送子鳥」張嘴含頭　網配旁白：原來貨落在這...

更新／上萬黑衣青年綁白絲帶立院集結挺香港　齊喊反《逃犯條例》

貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造型

政大人的美食口袋名單！南洋風味餐、超便宜生魚片蓋飯逛完動物園順便吃

林柏宏胖了5公斤！「我不讓自己餓著」變身man爆壯漢

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5h..

黃光芹再爆韓國瑜：他寧可負天下..

討不到防疫補助！韓國瑜深夜怒嗆..

反送中雨衣男自殺亡！消防飛撲畫..

海軍上尉脫光熱舞　7人記大過汰..

雲林韓粉破12萬人　張家班挺雲..

港府暫緩逃犯條例扯台灣　法務部..

民調專家：民進黨初選烏龍加權？

快訊／韓國瑜雲林造勢　李佳芬一..

韓國瑜雲林造勢　「要韓才會硬」..

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38..

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」..

韓國瑜拒絕一國兩制　網正反開戰

623上凱道「反紅媒」　郭、柯..

更多熱門

相關新聞

蔡英文謝賴清德：我是2020最好選擇

針對香港民眾上街反對修改《逃犯條例》，總統蔡英文16日表示，有看到這幾天發生的事情，自己繼續做總統，一定會繼續保護台灣，「蔡英文是2020最好的選擇」。另外，她也感謝前行政院長賴清德在初選展現的風範，希望大家都能夠團結。

國民黨初選互打　吳敦義以川普為例

明天打「夫人牌」　郭台銘：老婆大人不能控制、盡力說服

過民黨高雄立委初選　王齡嬌、徐慶煌出線

郭台銘拚酒博感情3小時　爭取軍系鐵票支持

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！

直擊阿翔合體老婆「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也太淺

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

更多

最夯影音

更多

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面