生日前桃園大溪謁陵「不是來報告選總統」　韓國瑜：向蔣經國學習

▲生日前夕，韓國瑜桃園大溪謁陵，要向蔣經國多學習。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取國民黨提名、參選2020總統大選的高雄市長韓國瑜，16日到桃園大溪頭寮故總統蔣經國陵寢追思致敬。韓國瑜表示，6月17日是他的生日，生日前夕到大溪謁陵，要向蔣經國多學習；現場的300多名韓粉支持者，也一起為韓國瑜高唱生日快樂歌，並高喊「韓國瑜選總統」等口號，韓國瑜於參觀經國紀念館後搭乘小黃離去。

韓國瑜說，16日來不是要來向蔣經國報告選總統，而是要向蔣經國多學習；回想這2、30年，台灣的政治、經濟和社會，很多人過得辛苦，所以2020年的領導者有責任跟義務，把台灣從經濟困難的泥淖中拉出，讓台灣安全，中華民國的強盛、人民過好日子。

▲韓國瑜桃園大溪謁陵。（圖／廖帝權提供）

韓國瑜表示，蔣經國先生一直是台灣人最懷念的總統，他覺得蔣經國是包青天加胡雪巖的綜合體，除了操守好，執政清廉、有效率，還會帶頭衝經濟，當年推動的10大建設，讓台灣經濟脫胎換骨，更與庶民在一起、傾聽民意。

▲參觀經國紀念館。（圖／廖帝權提供）

▼韓國瑜桃園大溪謁陵。（圖／廖帝權提供）

對於他提出的自由經濟貿易區、國道6號建設，韓國瑜說，沒有不可能的事，只有意志力的問題，未來政府執政，要真的了解台灣建設，南北一定要雙拉升，再加上中部，不要因為不同政黨就否定，甚至有兩套標準，很多問題都可以克服。

韓國瑜到桃園大溪謁陵，國民黨提名的立委參選人萬美玲、呂玉玲、陳學聖和吳志揚到場陪同，期爭取深藍的韓粉支持。