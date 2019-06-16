國民黨初選互打　吳敦義以川普為例：難道會溫良恭儉讓？

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨初選倒數，國民黨主席吳敦義16日表示，國民黨辦理總統候選人初選，當然要公平、公正，提供平台，讓有意參選的人發揮長處，爭取公平的勝利；他強調，大家依照公平、公正、公開的遊戲規則，盡力而為，彼此尊重，彼此祝福。他相信每位參加初選的人都會用君子態度爭取勝選。

吳敦義16日中午參加由陸軍官學校校友總會舉辦的陸軍官校95周年校慶大會，他致詞時表示，首先祝福陸軍官校95週年校慶圓滿成功，他代表中國國民黨感謝大家對國家社會的貢獻，他強調，《禮記禮運大同篇》的大同理想，就是黃埔軍校的理想、陸軍軍官學校的目標，他希望大家同心協力，讓復興基地台灣風調雨順，中華民國國泰民安，也讓海峽兩岸永續和平、穩定發展。

會前，吳敦義接受媒體聯訪，談及郭台銘認為國民黨不相挺一事，他表示，「我們很難說去挺哪一個候選人？」國民黨辦理總統候選人初選，當然要公平、公正，提供平台，讓有意參選的人發揮長處，爭取公平的勝利。

吳敦義指出，郭台銘希望納入手機民調佔50%，經過候選人商量後，其實是被保留的。五位候選人中，有一位主張納入手機民調，比重佔50%，但要過半以上，最好有共識，只有一個人主張，沒有大多數決，所以並未採用手機民調。

至於媒體詢問有人說「非韓不投」，選後該如何團結？吳敦義表示，支持韓國瑜的朋友們，也同樣熱愛中華民國，忠於中國國民黨，相信他們一定會用忠愛國家與黨的心，做最好的衡量。

有關初選後整合的問題，吳敦義指出，民進黨兩位候選人打成那樣，國民黨有五位候選人當然會盡力爭取勝利。選舉本來就是這樣，例如川普選美國總統，難道會溫良恭儉讓嗎？「這是不可能的事情」。

吳敦義強調，希望大家依照公平、公正、公開的遊戲規則，盡力而為，彼此尊重，彼此祝福。能脫穎而出的，在正式選舉時，也需要靠大家一起幫忙爭取勝利，他相信每位參加初選的人都會用君子態度爭取勝選。