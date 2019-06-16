　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蔡英文逢中必反！　朱立倫：兩岸之間的善意很重要

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前新北市長朱立倫出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人朱立倫16日表示，今天是陸軍官校黃埔建校95周年，他雖因為在北部有很多早已安排的行程無法前往，但也特別預先錄影祝賀。他心中一直對過去黃埔所有將士們對保衛中華民國、保衛台灣所付出的心血與努力，表達最高的敬意。另外針對經國先生的貢獻，朱立倫說，經國先生留給台灣人民最大的感念，就是勤政、建設、及官商分離，當官的和經商的是明確二條不同的路，這些價值我們都要共同努力堅持守護。

朱立倫16日上午參加新北市三重一家飯店的開幕儀式，會後媒體問到對港府暫緩送中條例的看法，他說，他的立場從頭到尾非常堅定，對香港的自由民主人權，表達絕對的支持；他也要呼籲港府，不要再做任何危害香港人民自由民主跟人權的事情，「香港民眾所追求的，是我們所支持的」。

針對昨天總統蔡英文赴金門大學時說，跟大陸的交往不必帶有惡意。朱立倫回應，跟大陸交流往來當然不必帶有惡意，但先決條件是，不要為了反中、抗中、去中，甚至是要走文化台獨的路，蔡英文這三年多來的言行大家看得很清楚，她是逢中必反。兩岸關係要能夠和平合作，彼此的善意很重要，大陸當然必須也要釋出善意，我們立場也要堅定，就是兩岸一定要和平、一定要合作。

隨後，朱立倫參加新北市宜蘭同鄉會活動，任內政績備受肯定的朱立倫一進場，即收到熱烈歡呼，他說，日前才赴宜蘭見證「敬老眼鏡行」的正式開跑，這項在新北市相當成功的政策，已逐漸推廣到全國各縣市，像是宜蘭、雲林與台東都將陸續上路，未來他也會將更多成功的經驗推廣到全國。

最後媒體也問到，對於外傳台北市長柯文哲與蔡英文密會，朱立倫說，重點還是藍軍要團結，不要敵我不分，才能贏得2020的大選。

ET快訊
林志玲美國蜜月結束！　AKIRA被追問「幸福嗎」靦腆回應了
午後對流旺盛！中南部6縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

關鍵字：朱立倫,蔡英文,中國大陸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨初選互打　吳敦義以川普為例：難道會溫良恭儉讓？

獨／「夫人牌」來了！曾馨瑩17日回南投娘家　合體郭台銘

民進黨初選烏龍加權？民調專家驚訝「賴清德竟任人擺佈」

公投將與大選脫鉤　黃士修：台灣《公投法》送終

「我是2020最好選擇」　蔡英文：感謝賴清德民主風範

批蔡英文逢中必反！　朱立倫：兩岸之間的善意很重要

影／38秒KTV露鳥片曝光…酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

黃光芹再撰文「他寧可負天下人」　韓國瑜：喝酒聊天的內容都不評論

登革熱防治費用5300萬元　韓國瑜：請中央盡快撥款

蔡英文追上韓國瑜！　網路正面聲量只差1％

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

韓粉發功動起來！自製Q版周邊 湧雲林高喊「韓國瑜凍蒜」

韓國瑜雲林造勢 熱情感動李佳芬 掩面報哭：委屈抹黑都值得了

公投將與大選脫鉤　黃士修：台灣《公投法》送終

「我是2020最好選擇」　蔡英文：感謝賴清德民主風範

批蔡英文逢中必反！　朱立倫：兩岸之間的善意很重要

影／38秒KTV露鳥片曝光…酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

黃光芹再撰文「他寧可負天下人」　韓國瑜：喝酒聊天的內容都不評論

登革熱防治費用5300萬元　韓國瑜：請中央盡快撥款

蔡英文追上韓國瑜！　網路正面聲量只差1％

影／被指刻意反一國兩制救聲勢　韓國瑜：兩個月前已摸著良心拒絕

三個前女友＋老婆全同場　羅大佑坦然：男人要誠實懺悔

影／國民黨初選互打　吳敦義以川普為例：難道會溫良恭儉讓？

不斷更新／潘威倫首局就遇亂流　1局完桃猿6：0統一獅

止咳藥水喝不停恐致命　藥師提「4大戒斷症狀」你可能成癮了

中職／前桃猿洋投給建議　冠猛直球不怕打

牧羊犬玩疊疊樂懸10秒　突開外掛「連抽3根」一臉淡定

無尾熊忘情「仰天求偶叫」...下秒被口水嗆到！腦羞轉頭：你笑啥？

男童被「送子鳥」張嘴含頭　網配旁白：原來貨落在這...

更新／上萬黑衣青年綁白絲帶立院集結挺香港　齊喊反《逃犯條例》

貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造型

政大人的美食口袋名單！南洋風味餐、超便宜生魚片蓋飯逛完動物園順便吃

林柏宏胖了5公斤！「我不讓自己餓著」變身man爆壯漢

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5h..

黃光芹再爆韓國瑜：他寧可負天下..

討不到防疫補助！韓國瑜深夜怒嗆..

反送中雨衣男自殺亡！消防飛撲畫..

海軍上尉脫光熱舞　7人記大過汰..

雲林韓粉破12萬人　張家班挺雲..

港府暫緩逃犯條例扯台灣　法務部..

民調專家：民進黨初選烏龍加權？

快訊／韓國瑜雲林造勢　李佳芬一..

韓國瑜雲林造勢　「要韓才會硬」..

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38..

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」..

韓國瑜拒絕一國兩制　網正反開戰

623上凱道「反紅媒」　郭、柯..

更多熱門

相關新聞

蔡英文追上韓國瑜　網路好感度差1％

高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選中，成功讓高雄綠地變藍天，且網路聲量至今仍然超旺。根據網路溫度計數據顯示，韓國瑜仍是政治人物聲量排行第一名，隨後則是總統蔡英文、台北市長柯文哲。值得一提的是，蔡英文的正面聲量已經快追上韓國瑜，兩人差距只剩1％。

國民黨初選互打　吳敦義以川普為例

蔡英文：韓國瑜言行令人不安、應受檢驗

623上凱道「反紅媒」　郭、柯不參加

民調專家：民進黨初選烏龍加權？

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！

直擊阿翔合體老婆「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也太淺

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

更多

最夯影音

更多

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面