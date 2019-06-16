批蔡英文逢中必反！　朱立倫：兩岸之間的善意很重要

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人朱立倫16日表示，今天是陸軍官校黃埔建校95周年，他雖因為在北部有很多早已安排的行程無法前往，但也特別預先錄影祝賀。他心中一直對過去黃埔所有將士們對保衛中華民國、保衛台灣所付出的心血與努力，表達最高的敬意。另外針對經國先生的貢獻，朱立倫說，經國先生留給台灣人民最大的感念，就是勤政、建設、及官商分離，當官的和經商的是明確二條不同的路，這些價值我們都要共同努力堅持守護。

朱立倫16日上午參加新北市三重一家飯店的開幕儀式，會後媒體問到對港府暫緩送中條例的看法，他說，他的立場從頭到尾非常堅定，對香港的自由民主人權，表達絕對的支持；他也要呼籲港府，不要再做任何危害香港人民自由民主跟人權的事情，「香港民眾所追求的，是我們所支持的」。

針對昨天總統蔡英文赴金門大學時說，跟大陸的交往不必帶有惡意。朱立倫回應，跟大陸交流往來當然不必帶有惡意，但先決條件是，不要為了反中、抗中、去中，甚至是要走文化台獨的路，蔡英文這三年多來的言行大家看得很清楚，她是逢中必反。兩岸關係要能夠和平合作，彼此的善意很重要，大陸當然必須也要釋出善意，我們立場也要堅定，就是兩岸一定要和平、一定要合作。

隨後，朱立倫參加新北市宜蘭同鄉會活動，任內政績備受肯定的朱立倫一進場，即收到熱烈歡呼，他說，日前才赴宜蘭見證「敬老眼鏡行」的正式開跑，這項在新北市相當成功的政策，已逐漸推廣到全國各縣市，像是宜蘭、雲林與台東都將陸續上路，未來他也會將更多成功的經驗推廣到全國。

最後媒體也問到，對於外傳台北市長柯文哲與蔡英文密會，朱立倫說，重點還是藍軍要團結，不要敵我不分，才能贏得2020的大選。