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他婚姻瓶頸「停車場偷激戰熟女」　隔天被兄弟出賣：你忘了頭上有監視器

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲男子在停車場大戰熟女，卻忘記頭頂有監視器。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

古時候都說舉頭三尺有神明，現代社會舉頭三尺有監視器。一名國外網友日前在網路上分享，自己平時都會去幫忙朋友的酒吧代班，沒想到日前和一個女生在酒吧喝點小酒，相談甚歡，最後竟大膽在停車場展開激烈的車震，事後原本以為深夜不會有人知道，卻意外被朋友看到監視器畫面親清楚的拍下。

該名網友在文章中表示，現年28歲的他，和老婆有一個18個月大的孩子，但是夫妻關係並沒有因為孩子的出生而更加甜蜜。有時男網友會到朋友經營的酒吧幫忙，沒想到日前遇到一名33歲的女子，兩人喝了幾杯酒聊得相當開心。

就在兩人走出酒吧準備回家時，因為酒精的催促下開始激烈的擁吻，甚至就靠在車上開始發生關係，男網友的潛意識中知道「這一切都只是一夜情過了就沒有了」於是決定帶著對妻小的愧疚放縱一回，完事後男網友跟女子也就各自回家。

沒想到隔天，男網友的朋友調出監視器，卻意外發現停車場的這一幕，並且找來男網友希望了解發生什麼事情。但一切都已經太遲，即便男網友解釋完並且希望朋友可以保密，但該名友人卻已經告知自己的女友，而他的女友正是男網友妻子的閨密。

鄉民看到這則貼文直呼，「這故事告訴我們，千萬要慎選性愛地點」、「兄弟，我為你祈禱！」、「看來回家之後真的要好好修補家庭關係」、「男人最怕就是衝動讓你忘記一切啊！」

ET快訊
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關鍵字：一夜情,停車場,監視器,婚外情

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