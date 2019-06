10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩白骨架

▲警方在壁櫥中找到3具嬰屍,其中一個已經畫成白骨還穿著尿布。(圖/翻攝自Town of Blackstone)

記者陳亭伃/綜合報導

這樣的人真的配當一個母親嗎?美國馬薩諸塞州的一個城鎮「Black Stone」日前傳出一起駭人聽聞的案件。一名母親獨自居住在社區中一間2層樓房,因為長期散發出惡臭,鄰居看不下去決定幫助該名母親的10歲女兒,沒想到才踏進房間,就發現3具嬰屍,其中一具嬰屍甚至還穿著尿布已經化為白骨。

綜合外媒報導,35歲的穆蕾(Erika Murray)長期獨自居住在一個垃圾散落、蚊蟲遍布的房屋內,附近鄰居對於這位女子的精神狀態也不清楚,只大約清楚女子有1名10歲的女兒、和一名3歲的孩子。全案之所以曝光,是因為10歲的女孩向鄰居求救,直到外人進到屋內後,立刻被眼前的狀態震驚。屋內滿地的髒尿布、糞便、嬰兒奶瓶、蟑螂、蚊蟲、腐爛的食物及垃圾。

第一個進入「恐怖屋」的鄰居布朗在法庭上作證表示,因為小女孩求她幫忙安撫不斷在哭的小嬰兒,但一進到屋內「氣味真的太恐怖」。布朗後來在樓上發現了一個嬰兒,「整個小嬰孩就泡在充滿糞便的尿布中,全身都是屎尿」於是立刻報警。

警方到場搜索時,發現在一個壁櫥內發現一具嬰屍,甚至還連有胎盤,接著在旁邊發現第二個嬰屍、和一隻死去的狗,另個壁櫥內更驚人,竟然有第三具嬰屍,甚至還穿著尿布,整個已經風化成一具骷髏。警局長吉摩爾(Gregory Gilmore)表示,這間房子連調查人員進去都覺得毛骨悚然,內部的東西都需要逐一仔細檢查清除,床上、牆上都是糞便,連清理過犯罪現場的公司都認為這間房子應該要拆除。

I’m back in Worcester Superior Court for day 2 of the murder trial of Erika Murray. She’s the Blackstone mother at the center of the so-called House of Horrors discovered in 2014. @NBC10Boston @NECN pic.twitter.com/yBkWvysxEW