　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩白骨架

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方在壁櫥中找到3具嬰屍，其中一個已經畫成白骨還穿著尿布。（圖／翻攝自Town of Blackstone）

▲警方在壁櫥中找到3具嬰屍，其中一個已經畫成白骨還穿著尿布。（圖／翻攝自Town of Blackstone）

記者陳亭伃／綜合報導

這樣的人真的配當一個母親嗎？美國馬薩諸塞州的一個城鎮「Black Stone」日前傳出一起駭人聽聞的案件。一名母親獨自居住在社區中一間2層樓房，因為長期散發出惡臭，鄰居看不下去決定幫助該名母親的10歲女兒，沒想到才踏進房間，就發現3具嬰屍，其中一具嬰屍甚至還穿著尿布已經化為白骨。

綜合外媒報導，35歲的穆蕾（Erika Murray）長期獨自居住在一個垃圾散落、蚊蟲遍布的房屋內，附近鄰居對於這位女子的精神狀態也不清楚，只大約清楚女子有1名10歲的女兒、和一名3歲的孩子。全案之所以曝光，是因為10歲的女孩向鄰居求救，直到外人進到屋內後，立刻被眼前的狀態震驚。屋內滿地的髒尿布、糞便、嬰兒奶瓶、蟑螂、蚊蟲、腐爛的食物及垃圾。

第一個進入「恐怖屋」的鄰居布朗在法庭上作證表示，因為小女孩求她幫忙安撫不斷在哭的小嬰兒，但一進到屋內「氣味真的太恐怖」。布朗後來在樓上發現了一個嬰兒，「整個小嬰孩就泡在充滿糞便的尿布中，全身都是屎尿」於是立刻報警。

警方到場搜索時，發現在一個壁櫥內發現一具嬰屍，甚至還連有胎盤，接著在旁邊發現第二個嬰屍、和一隻死去的狗，另個壁櫥內更驚人，竟然有第三具嬰屍，甚至還穿著尿布，整個已經風化成一具骷髏。警局長吉摩爾（Gregory Gilmore）表示，這間房子連調查人員進去都覺得毛骨悚然，內部的東西都需要逐一仔細檢查清除，床上、牆上都是糞便，連清理過犯罪現場的公司都認為這間房子應該要拆除。

ET快訊
女星被丟水球「整件Bra掉下來」！吳宗憲生日收無碼花草集：太
韓國瑜改口財產多為「選舉補助款」　將公布明細拿110萬做公益

關鍵字：嬰屍,骷髏,母親,壁櫥,恐怖屋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他在叔叔婚禮遇見「俏皮嫩妹貼舞」　回房滾完床驚覺…踩進亂倫坑！

狠媽喝酒完生了！順手切斷臍帶「嬰兒裝袋塞糞坑」　同把刀沒洗繼續切三明治

13歲男童蛋疼就醫　全身檢查完發現「少一顆臼齒」竟從子孫袋夾出！

玩咖男遇真愛「陪女友回家」　進門發現女友媽…幾天前才激戰過！

噁男養小女嬰「洩慾6年100次」　法官狠判120年：他不配在社會上活

18歲女大生擁7乾爹「每月進帳近200萬」　記者臥底亮麗包養界找真相

街友闖民宅…3歲女童面前嗆「侵犯你母親」　強拉臥室反被擊敗

英最長壽人瑞112歲逝　歷經「26位首相、5次王位繼承」養生竟靠威士忌！

日本瘋挑戰「放手喝珍奶」　關鍵字一搜…全是巨乳！網驚：正版波霸啊

10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩白骨架

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

18歲女大生擁7乾爹「每月進帳近200萬」　記者臥底亮麗包養界找真相

街友闖民宅…3歲女童面前嗆「侵犯你母親」　強拉臥室反被擊敗

英最長壽人瑞112歲逝　歷經「26位首相、5次王位繼承」養生竟靠威士忌！

日本瘋挑戰「放手喝珍奶」　關鍵字一搜…全是巨乳！網驚：正版波霸啊

10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩白骨架

命令保鏢毆打水電工還逼他舔腳！沙國王儲姊姊受審

「洩恨沙袋」出現在路邊　生氣時揍兩拳立刻擁有好心情

影／陌生人搶著擁抱親吻　4周大男嬰「眼腫險失明」感染疱疹

小情侶上山車震！登山客以為是綁架報案　他全裸「下面還在晃」上警車

不只白宮請願過關！日連署支持「反送中」：外務大臣快表態　全國逾50議員支持

18歲女大生擁7乾爹「每月進帳近200萬」　記者臥底亮麗包養界找真相

穿熱褲晃白皙長腿！超辣「女老師」這樣上課…結局神反轉

不斷更新／尼克斯對抗施子謙　Lamigo、統一先發名單

華南青少棒／大小姚柏宇首度同場　台南車輪戰轟垮嘉縣

蔡少芬迷路遭碎念…委屈懟婆婆：一點愛心都沒有！　網聽完讚爆了

中職／戰力重挫還可以輸贏　黃甘霖直言不可思議

見證花蓮好山好水好空氣　太魯閣峽谷馬拉松即日起報名

秋行軍蟲入侵外埔清水兩地玉米田　中市府立即現地掩埋

NBA冠軍戰／「連霸王朝」殺手　雷納德登頂聯盟最強

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可以

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

國際熱門新聞

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

「撤中國官員綠卡」　白宮請願案..

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

他開車著迷手機　輾死3歲侄子

快訊／IG大當機…全球網友崩潰..

日公司油輪也遇襲　砲彈擊引擎室

美國兩黨合推《香港人權及民主法..

印度31童吃荔枝染急性腦炎死亡

19歲Uber外送員等待背影 ..

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

酪梨冒充手榴彈　男5天搶兩銀行

阿曼灣事件始末　2艘油輪遭攻擊..

阿曼灣油輪遭襲　美國秒怪罪伊朗

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

更多熱門

相關新聞

狠媽切臍帶「嬰兒裝袋塞糞坑」　同把刀沒洗繼續用

烏克蘭日前傳出一起殘忍母親的悲劇。31歲的莉莉亞（Liliya Riznyk）因為有長期酗酒的習慣，懷孕4次僅有大兒子存活下來，近日第四個孩子好不容易出生，莉莉亞竟選擇拿塑膠袋將其悶死，事後更平靜地為自己做了一份三明治悠閒的繼續生活。

地表最強小三神挑釁！老公憋笑觀戰

得B流半夜狂咳！老媽「搬神機」秒躺平

哥們吐2年心聲！身障兒高EQ舉動惹淚網

母猴倒路邊離世　小猴緊抱遺體

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面