10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩白骨架

▲警方在壁櫥中找到3具嬰屍，其中一個已經畫成白骨還穿著尿布。（圖／翻攝自Town of Blackstone）

記者陳亭伃／綜合報導

這樣的人真的配當一個母親嗎？美國馬薩諸塞州的一個城鎮「Black Stone」日前傳出一起駭人聽聞的案件。一名母親獨自居住在社區中一間2層樓房，因為長期散發出惡臭，鄰居看不下去決定幫助該名母親的10歲女兒，沒想到才踏進房間，就發現3具嬰屍，其中一具嬰屍甚至還穿著尿布已經化為白骨。

綜合外媒報導，35歲的穆蕾（Erika Murray）長期獨自居住在一個垃圾散落、蚊蟲遍布的房屋內，附近鄰居對於這位女子的精神狀態也不清楚，只大約清楚女子有1名10歲的女兒、和一名3歲的孩子。全案之所以曝光，是因為10歲的女孩向鄰居求救，直到外人進到屋內後，立刻被眼前的狀態震驚。屋內滿地的髒尿布、糞便、嬰兒奶瓶、蟑螂、蚊蟲、腐爛的食物及垃圾。

第一個進入「恐怖屋」的鄰居布朗在法庭上作證表示，因為小女孩求她幫忙安撫不斷在哭的小嬰兒，但一進到屋內「氣味真的太恐怖」。布朗後來在樓上發現了一個嬰兒，「整個小嬰孩就泡在充滿糞便的尿布中，全身都是屎尿」於是立刻報警。

警方到場搜索時，發現在一個壁櫥內發現一具嬰屍，甚至還連有胎盤，接著在旁邊發現第二個嬰屍、和一隻死去的狗，另個壁櫥內更驚人，竟然有第三具嬰屍，甚至還穿著尿布，整個已經風化成一具骷髏。警局長吉摩爾（Gregory Gilmore）表示，這間房子連調查人員進去都覺得毛骨悚然，內部的東西都需要逐一仔細檢查清除，床上、牆上都是糞便，連清理過犯罪現場的公司都認為這間房子應該要拆除。