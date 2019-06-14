狠媽喝酒完生了！順手切斷臍帶「嬰兒裝袋塞糞坑」　同把刀沒洗繼續切三明治

▲烏克蘭一名母親將新生兒丟進馬桶，並用切斷臍帶的同把刀做三明治。（圖／翻攝自ODESSA REGIONAL POLICE下同）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭日前傳出一起殘忍母親的悲劇。31歲的莉莉亞（Liliya Riznyk）因為有長期酗酒的習慣，懷孕4次僅有大兒子存活下來，近日第四個孩子好不容易出生，莉莉亞竟選擇拿塑膠袋將其悶死，事後更平靜地為自己做了一份三明治悠閒的繼續生活。

根據英國《太陽報》報導，莉莉亞至今已經有4次的懷孕紀錄，並且只有最大的孩子存活下來，第3個孩子在她哺乳完後，因為疏於照顧最後窒息身亡。附近鄰居表示，莉莉亞長期都有嚴重的酗酒習慣，根本無法好好照顧孩子，行為也都相當可疑。

近日，莉莉亞再度生下第4個孩子，卻在小孩生出來之後用菜刀直接切斷臍帶，看了一眼知道是男嬰後，就將嬰孩放進塑膠袋內，並且裝進包包帶到附近的公廁直接丟棄馬桶中。另一名鄰居表示，發現莉莉亞的肚子突然變得平坦，大家突然覺得很可疑，於是決定報案。

警方調查，莉莉亞當時用來切斷臍帶的那把刀，竟在事後還繼續拿來切三明治、製作料理，完全沒有清洗。對於自己剛生完孩子，並且殺掉孩子完全沒有悔意。直到警方登門逮捕時，莉莉亞才坦承自己將孩子丟在充滿屎尿的公廁馬桶。

目擊者歐蓮娜（Olena Radko）表示，當莉莉亞看到自己的孩子被從馬桶挖出來時，她竟然還若無其事地在旁邊冷笑、抽菸。而警方打開塑膠袋時，嬰兒已經死亡。法官開庭時表示，莉莉亞將被以謀殺罪起訴，若確定將面臨至少5年有期徒刑。

▲警方在莉莉亞找到切斷臍帶的刀。