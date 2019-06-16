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街角守護神！北市破萬支監視器組「天網」　搶奪破案率100%

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記者邱中岳／台北報導

台北市警察局從2008年開始設置監視系統，且運用監視系統屢破大案，其中包括知名的「台灣企銀運鈔車強盜案」、「雨衣大盜」以及一銀ATM盜領案，且搶奪案件較9年前同期縮減170件之多。

▲▼北市警局勤務指揮中心有大型監看螢幕，讓宵小犯嫌無所遁形。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市警局勤務指揮中心有大型監看螢幕，讓宵小犯嫌無所遁形。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市警局勤務指揮中心有大型監看螢幕，讓宵小犯嫌無所遁形。（圖／記者邱中岳攝）

北市警方建置監視系統長達11年之久，從2008年開始規劃12個行政區、14個分局建置錄影監視系統，第一期共組13699支監視器，在2013年正式啟用，直到2014年又增設第二期1717支監視器。

北市警察局表示，台北市面積約270平方公里，第一期設置13699支監視器，估計台北市每平方公里平均就有50支監視系統，且第二期設置之後，每平方公里涵蓋監視器平均多達57支，也讓北市警方提高辦案效率。

▲▼北市警局勤務指揮中心有大型監看螢幕，讓宵小犯嫌無所遁形。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市警局勤務指揮中心有大型監看螢幕，讓宵小犯嫌無所遁形。（圖／記者邱中岳攝）

而北市警局也統計，從2009年開始運用監視系統偵破刑案達210件之多，直到2011年大幅增長至923件，到了2018年運用監視系統破獲刑案數更高達7204件，其中更破獲知名重大刑案，包括「雨衣大盜銀行搶案」以及一銀ATM盜領案等。

▲▼北市警局設置監視系統，預計在2019年進行汰換，將換2百萬畫數鏡頭以利辦案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市警局設置監視系統，預計在2019年進行汰換，將換2百萬畫數鏡頭以利辦案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市警局設置監視系統，預計在2019年進行汰換，將換2百萬畫數鏡頭以利辦案。（圖／記者邱中岳翻攝）

但因現有第一期監視器已達6年的使用年限，目前正編列超過10億元預算改建，預計將第一期設置的13699支監視器汰換，並改成高達200萬畫數的攝影機，並擴充機房，並將原本1個的保存期限拉長至3個月。

警方也舉例，自從裝設監視器後破案率提升，且也成功嚇阻有犯罪意圖的民眾，從2009年搶奪案件多達183件，破獲率為百分之57，但2018年搶奪案件銳減成13件，且破獲率為百分之百，顯見「監視系統」成功嚇阻不法分子。

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關鍵字：治安,監視器,天網,搶奪,刑案

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