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他在叔叔婚禮遇見「俏皮嫩妹貼舞」　回房滾完床驚覺…踩進亂倫坑！

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▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲男網友分享自己在婚禮遇到辣妹，滾完床發現糗大。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

現代年輕人對於家庭聚餐的出席率偏低，有時往往連家族成員有什麼樣的人也不太清楚。日前一名國外網友就在「Reddit」論壇上分享自己相當悲慘的經歷，因為長久沒有參加家庭聚會的他，在叔叔的婚禮上遇到一個相談甚歡的女孩，兩人就在激烈滾床過後，發現竟然彼此是表兄妹，嚇得立刻穿了衣服奪門而出。

這名網友在貼文中提到，大概在一年多前的秋天，跟家人一起參加了叔叔的婚禮，因為家族人數相當多，這是一個很難得聚在一起的機會，光是網友的母親就有8個兄弟姊妹，各自又生了小孩，所以有什麼表兄弟姊妹基本上也不太熟悉。

而到了叔叔婚禮現場，男網友才發現這個婚禮只請了新人的至親好友，大概也才50人左右，甚至有一部分的人他也沒有看過，大家在氣氛良好的情況下聊天、喝酒、祝福新人，看似一切都很圓滿。男網友就在喝了一點小酒後，在婚禮上遇到了一個大約22歲的女孩，長得甜美可愛，兩人聊天之下也都很投機，於是就到了舞池共舞。

兩人共舞到一半，女方突然大方邀請「要不要回到我的房間？」言下之意男網友也相當開心，於是回到房間後激情脫衣辦事，事後兩人聊天時問到彼此怎麼會認識新娘、新郎，卻沒想到都說出「是來參加叔叔的婚禮！」

男網友慚愧表示，他怎樣也沒有想到人生竟然誤打誤撞地不小心「亂倫」也決定勇敢地向父母承認這個錯誤。經驗一分享後，不少鄉民直呼，「看看你到底有多飢渴就知道！」、「真的不小心達成暗黑成就？」、「家人到底要怎麼接受啊！」

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關鍵字：亂倫,婚禮,崩潰,叔叔,新人,表妹

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